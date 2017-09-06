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Hükümet düğmeye bastı! FETÖ'cüler için 50'den fazla cezaevi yapılıyor

HÜKÜMET DÜĞMEYE BASTI! FETÖ'CÜLER İÇİN 50'DEN FAZLA CEZAEVİ YAPILIYOR

Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, yargılanması devam eden FETÖ'cü teröristler için 50'den fazla cezaevi yapıldığını açıkladı.

Tarih : 06 Eylül 2017, 00:00
Puan Ver : Hükümet Düğmeye Bastı! Fetö'cüler İçin 50'den Fazla Cezaevi Yapılıyor(7/10)3

Yeni adli yıl açılış töreni ile Yargıtay Onur Günü dolayısıyla TBMM Havuzlu Bahçe'de verilen resepsiyone katılan Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, FETÖ'cü mahkum ve tutukluların durumuyla ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu.

EN AZ 50 YENİ CEZAEVİ GELİYOR

Resepsiyonunda gazetecilerin sorularına cevap veren İpek, toplamda en az 50 bin mahkumu barındıracak yeni cezaevlerinin gündemde olduğunu belirterek "50'den fazla cezaevi yapılıyor FETÖ'cüler için. Her biri bin kişilik. Sincan yerleşkesine 5 yeni duruşma salonu yapılıyor. Çok amaçlı salon olacak. Davalar için kullanılacak" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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