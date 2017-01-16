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hükümetten flaş dolar açıklaması!

HÜKÜMETTEN FLAŞ DOLAR AÇIKLAMASI!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, döviz kurundaki iniş çıkışlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tarih : 16 Ocak 2017, 15:33
Puan Ver : Hükümetten Flaş Dolar Açıklaması!(5/10)6


"KURDAKİ DALGALANMA MANİPÜLASYON"



Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un AHaber'e gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş dolar kurundaki değişkenlik ile ilgili olarak, "Lafı dolaştırmadan söyleyeyim; kurlardaki dalgalanma manipülasyon. Türkiye ekonomisinin makro verilerinde bir olumsuzluk söz konusu değil.



MERKEZ'İN TEDBİR ARAÇLARI VAR



Merkez Bankasının tedbirler noktasında araçları var. Yapısal bir sıkıntı olsa onu söylerdik. Böyle bir şey yok. Spekülasyonlardan kaynaklanan bu durumda siyaset yoluna etkin bir şekilde devam ettikçe kurdaki dalgalanmada değişiklik olur. Önümüzdeki haftalarda kurun normal seviyelere geleceğini düşünüyorum"



KURDAKİ OYNAKLIK NE KADAR SÜRER?



Kurtulmuş, şöyle devam etti:



"Bu bir kere suni bir durum. Suni de olsa enflasyon ve büyüme hedeflerini etkileyecek bir durum. Türkiye'de cazibe merkezleri olan illerle ilgili kararlar alındı. Aslolan biz üretimdeki gücümüzü artırdıkça bu durum geçecektir. Türkiye bunu aşacak güçtedir"



 



kaynak:sabah








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