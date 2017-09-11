Başbakan Binali yıldırım başkanlığında bugün saat 14:05'te başlayan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.

Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından kameralar karşısına çıkan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu'nda alınan kararları açıkladı.

Bozdağ, daha sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Terörü 4 yılda bitiririm" açıklamasına cevap veren Bozdağ şunları söyledi:

"ÖNCE KOLUNA GİREN TERÖRİSTLERİ UZAKLAŞTIR"

Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz diye bir sözümüz vardır. Sayın Kılıçdaroğlu 4 yıl içinde terörü bitirecekse, önce koluna taktığı kişileri yanından uzaklaştırması lazım. HDP ve PKK ile, adalet yürüyüşünde kimlerle kol kola yürüdüğünü gördük. Önce oraya mesafe koyması lazım. Sayın Kılıçdaroğlu hendek terörü zamanında teröristlere "arkadaşım" dedi.

Sezgin Tanrıkulu da SİHA'ların teröre karşı kullanılmasını "alçaklık" olarak niteledi. Kılıçdaroğlu Tanrıkulu'na sen kimden yanasın demeliydi.

"ELİNDE BİR FOTMÜL VARSA AÇIKLASIN"

Ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun terörü bitirecek bir formülü varsa, bunu da ortaya koymalıdır. CHP daha önce de koalisyonlarla iktidar oldu. Terörü o zaman neden bitirmediler? Hükümetimiz teröre karşı ciddi adımlar atmıştır.

"17-25 ARALIK DARBESİNİ ABD DEVAM ETTİRİYOR"

Türkiye ile İran arasındaki ticaret hem ulusal hukukumuza hem de uluslararası hukuka uygudur. Ortada bir suç unsuru yoktur. İşin Türkçesi ve özü şudur: 17-25 Aralık'ta FETÖ'nün yapmaya çalıştığı ancak başaramadığı darbe teşebbüsünü, aynen ABD yargısının yapma teşebbüsüdür.

FETÖ'nün görmek istediği hesaba ABD yargısı alet edilmiştir.

"DAVANIN HAKİMİNİ FETÖ TÜRKİYE'DE AĞIRLADI"

Bu davanın hakimi 17-25 aralık kumpoaslarından sonra FETÖ tarafından Türkiye'de ağırlamış, burada Türkiye aleyhindeki argümanlarını savunan bir toplantıda moderatörlük de yapmıştır. Şimdi Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türkiye'de ağırladığı bu isim, Rıza Sarraf ve dolayısıyla sayın bakanımızın (Zafer Çağlayan) davasında hakim olmuştur.

Bu iddianamede de çok ilginç bir ifade geçiyor. Orada 2011'den 2013'e kadar bakanlık yaptığı ve halen TBMM'de görevli olduğu yazıyor. Oysa şu anda Çağlayan şu anda Meclis'te görev yapmıyor. Birileri bunların ellerine o belgeleri veriyor.

Kaynak: haberinburada