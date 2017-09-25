HÜKÜMETTEN UCUZ GIDADA DÖRT ÖNEMLİ HAMLE
Hükümet vatandaşın daha ucuz gıda tüketmesi ve enflasyonu tetikleyen fiyatların aşağı çekilmesi için dört adım daha atıyor. Devlet desteğiyle alınan hayvanlar, eşi kırsalda çalışan kadınlara zimmetlenecek.
Hükümet vatandaşın daha ucuz gıda tüketmesi ve enflasyonu tetikleyen fiyatların aşağı çekilmesi için dört adım daha atıyor. Gıda Komitesi, ilgili bütün bakanlıklardan gelen önerileri değerlendirerek ikinci bir hamleye hazırlanıyor. Buna göre depodaki fındık, buğday, pamuk gibi ürünlerini teminat gösteren üreticinin kullandığı kredide faizin yüzde 50'sini devlet üstlenecek. Böylece depolarda stok yapılıp fiyatların yukarı çekilmesinin önüne geçilmiş olacak. Devlet desteğiyle alınan küçük ya da büyükbaş hayvanlar eşi kırsalda çalışan kadınlara zimmetlenecek. Meyve-sebzedeki kaybın önüne geçebilmek için hem hallerde depo, marketlerde soğuk hava reyonları zorunlu hale gelecek hem geniş otlaklı ülkelerde hayvan yetiştiriciliği teşvik edilecek.
15 MİLYARLIK HAMLE
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ekimde hayata geçirilecek tedbirleri ve orta vadede atılacak adımları anlattı. Tüfenkci, şunları söyledi:
"Depodaki ürünlerin teminat gösterilmesi konusunda Hazine ile çalışıyoruz. Üretici bankadan kredi çektiğinden yüzde 50'sini karşılayalım dedik. Kırsalda kadınların emeği çok büyük. Eşi fabrikada ya da başka yerde çalışıyor. 'Al bacım inekler senin' diyeceğiz. Böylece emek veren kadın da kendini güvende hissedecek. Sebze-meyve ticareti 100 milyar lira civarında. Kayıt yüzde 25, bazı ürünlerde yüzde 45'i buluyor. Bu oranı yüzde 15 indirirsek 15 milyar lira eder. Bunun bir kısmı tüketici bir kısmı da üreticinin cebinde kalır.
YURTDIŞI TARIMA DESTEK
Otlaklar, yaylalar rantabl değil. Birçok ülkenin yaptığı gibi Güney Afrika, Ukrayna gibi geniş arazileri olan yerlerde hayvan yetiştiriciliği yapılabilir. Örneğin biz Fransa'dan canlı hayvan alıyoruz, yüklemesi Güney Afrika'dan yapılıyor. Bu üretim şekli de teşvik edilebilir. Alım garantisi verilebilir. Dünyada da benzeri bir çok örneği var biz neden yapmayalım." Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
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