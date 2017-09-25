Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!

Hükümetten Ucuz Gıdada Dört Önemli Hamle

HÜKÜMETTEN UCUZ GIDADA DÖRT ÖNEMLİ HAMLE

Hükümet vatandaşın daha ucuz gıda tüketmesi ve enflasyonu tetikleyen fiyatların aşağı çekilmesi için dört adım daha atıyor. Devlet desteğiyle alınan hayvanlar, eşi kırsalda çalışan kadınlara zimmetlenecek.

Tarih : 25 Eylül 2017, 09:40
Puan Ver : Hükümetten Ucuz Gıdada Dört Önemli Hamle(10/10)6

Hükümet vatandaşın daha ucuz gıda tüketmesi ve enflasyonu tetikleyen fiyatların aşağı çekilmesi için dört adım daha atıyor. Gıda Komitesi, ilgili bütün bakanlıklardan gelen önerileri değerlendirerek ikinci bir hamleye hazırlanıyor. Buna göre depodaki fındık, buğday, pamuk gibi ürünlerini teminat gösteren üreticinin kullandığı kredide faizin yüzde 50'sini devlet üstlenecek. Böylece depolarda stok yapılıp fiyatların yukarı çekilmesinin önüne geçilmiş olacak. Devlet desteğiyle alınan küçük ya da büyükbaş hayvanlar eşi kırsalda çalışan kadınlara zimmetlenecek. Meyve-sebzedeki kaybın önüne geçebilmek için hem hallerde depo, marketlerde soğuk hava reyonları zorunlu hale gelecek hem geniş otlaklı ülkelerde hayvan yetiştiriciliği teşvik edilecek.

15 MİLYARLIK HAMLE

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ekimde hayata geçirilecek tedbirleri ve orta vadede atılacak adımları anlattı. Tüfenkci, şunları söyledi:

"Depodaki ürünlerin teminat gösterilmesi konusunda Hazine ile çalışıyoruz. Üretici bankadan kredi çektiğinden yüzde 50'sini karşılayalım dedik. Kırsalda kadınların emeği çok büyük. Eşi fabrikada ya da başka yerde çalışıyor. 'Al bacım inekler senin' diyeceğiz. Böylece emek veren kadın da kendini güvende hissedecek. Sebze-meyve ticareti 100 milyar lira civarında. Kayıt yüzde 25, bazı ürünlerde yüzde 45'i buluyor. Bu oranı yüzde 15 indirirsek 15 milyar lira eder. Bunun bir kısmı tüketici bir kısmı da üreticinin cebinde kalır.

YURTDIŞI TARIMA DESTEK

Otlaklar, yaylalar rantabl değil. Birçok ülkenin yaptığı gibi Güney Afrika, Ukrayna gibi geniş arazileri olan yerlerde hayvan yetiştiriciliği yapılabilir. Örneğin biz Fransa'dan canlı hayvan alıyoruz, yüklemesi Güney Afrika'dan yapılıyor. Bu üretim şekli de teşvik edilebilir. Alım garantisi verilebilir. Dünyada da benzeri bir çok örneği var biz neden yapmayalım." Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hükümetten  Ucuz  Gıdada  Dört  Önemli  Hamle    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER