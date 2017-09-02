Kurban Bayramı'nı Şanlıurfa'da karşılayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, burada vatandaşlarla bayramlaştı, Süleyman Şah Türbesi'ni ziyaret ederek bölgede incelemelerde bulundu.

ASKERLERLE TEK TEK TOKALAŞTI

Burada dua eden ve askeri personel ile bayramlaşan Akar, askerlerle tokalaşarak bayram hediyesi verdi.

SURİYE SINIRINDAKİ ÇOCUKLARI DA UNUTMADI

Bu arada Suriye sınırının karşısındaki bölgede oyun oynayan çocuklar da görüntülere yansıdı. Akar, sınırdaki çocuklara da bayram hediyesi vermeyi ihmal etmedi.

BİR VATANDAŞIN SİGARAYI BIRAKMASINI SAĞLADI

Orgeneral Akar, sigara paketi taşıdığını gördüğü Eşme Köyü'nden Ahmet Karadaş isimli bir vatandaşı da sigarayı bırakması konusunda ikna etti.

Kaynak: haberinburada