HÜLYA AVŞAR'IN ESKİ EŞİ KAYA ÇİLİNGİROĞLU, GENÇ SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Hülya Avşar ile evliliği çok konuşulan Kaya Çilingiroğlu, Avşar kızını bırakıp Feraye Tanyolaç ile evlenmişti. Ünlü iş adamı şimdi de genç sevgilisiyle görüntülendi.
Çapkınlıklarıyla meşhur hale gelen iş adamı Kaya Çilingiroğlu genç sevgilisiyle görüntülendi. Çilingiroğlu, kameralara yakalanmasını umursamadı.
SORULARI YANITSIZ BIRAKTI
Kaya Çilingiroğlu, genç sevgilisiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.
İşte Kaya Çilingiroğlu ve yeni sevgilisi:
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- 30 Yıllık Balıkçı, Ağına Takılan 523 Kiloluk Orkinosu Görünce Şok Oldu
- 200 Yıllık İngiliz Devi Resmen Battı
- Suudi Prenslerin Tutulduğu Otel, Yeniden Hizmete Açılıyor
- Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
- Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar