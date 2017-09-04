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Hülya Avşar'ın Eski Eşi Kaya Çilingiroğlu, Genç Sevgilisiyle Görüntülendi

HÜLYA AVŞAR'IN ESKİ EŞİ KAYA ÇİLİNGİROĞLU, GENÇ SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Hülya Avşar ile evliliği çok konuşulan Kaya Çilingiroğlu, Avşar kızını bırakıp Feraye Tanyolaç ile evlenmişti. Ünlü iş adamı şimdi de genç sevgilisiyle görüntülendi.

Tarih : 04 Eylül 2017, 09:20
Puan Ver : Hülya Avşar'ın Eski Eşi Kaya Çilingiroğlu, Genç Sevgilisiyle Görüntülendi(9/10)5

Çapkınlıklarıyla meşhur hale gelen iş adamı Kaya Çilingiroğlu genç sevgilisiyle görüntülendi. Çilingiroğlu, kameralara yakalanmasını umursamadı.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Kaya Çilingiroğlu, genç sevgilisiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

İşte Kaya Çilingiroğlu ve yeni sevgilisi:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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