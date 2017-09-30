HURDA TOPLAYAN VATANDAŞ, ÇÖP KONTEYNERİNDE BEBEK CESEDİ BULDU
Balıkesir'de hurda toplayan vatandaş, çöp konteynerinin içinde siyah çöp poşetinin içinde erkek bebek cesedi buldu. Paniğe kapılan vatandaş, ''İlk başta oyuncak sandım'' dedi.
Balıkesir'in Karesi ilçesindeki bir çöp konteynerinde, yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu.
İLK BAŞTA OYUNCAK BEBEK SANDI
Karesi İlçesi 2. Sakarya Mahallesi Gülistan Sokak'ta hurda toplayan Ali Akbalık, bugün saat 15.30'da, çöp konteynerinin kapağını açtığında siyah bir poşetin üzerinde açıkta, çıplak bebek cesedi gördü. Akbalık, ilk anda oyuncak sandığı bebeğin göbek bağını görünce yakındaki kahvehaneye koşarak oradakilere haber verdi.
ÇÖP KONTEYNERİNDEN PARMAK İZİ ALINDI
Vatandaşlar, 112 ve polise ihbarda bulundu. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde, erkek bebeğin öldüğü anlaşıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta bulunan iş yeri kameralarını incelemeye aldı. Çöp konteynerinden parmak izi alan polis, bebeği buraya atan kişiyi belirlemek için çalışma başlattı.
"ÜZERİNDE ELBİSE OLMAYAN BEBEK BULUNDU"
Çöp konteynerinde bebek cesedini bulan Ali Akbalık, "Ben çöplerden hurda topluyorum. Saat 15.30 sıralarında konteynerin kapağını açtım. Siyah çöp poşetinin üzerinde üzerinde elbise olmayan bebek gördüm. İlk anda oyuncak bebek sandım. Ancak göbek bağı vardı. Ben de telefon olmadığı için koşarak kahvehaneye gittim ve haber verdim. Sağlık ekipleri geldi ve bebeğin ölü olduğunu söylediler" dedi.
Kaynak: haberinburada
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