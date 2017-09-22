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İBB BAŞKANI KADİR TOPBAŞ İSTİFA ETTİ


İBB Başkanı Kadir Topbaş istifa etti
Tarih : 22 Eylül 2017, 20:00
Puan Ver : İbb Başkanı Kadir Topbaş İstifa Etti(7/10)3

İBB Başkanı Kadir Topbaş, istifa ettiği yönündeki iddiaların ardından basın açıklaması yapıyor.



İşte Kadir Topbaş'ın açıklamasından satırbaşları:



Hicri miladın tüm İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum.

Partim ve genel başkanım uygun gördüler ve 2004 yılında İBB Başkanlığını bana tevdi ettiler. Çok teşekkür ediyorum. Beni İstanbul sathına çıkardılar ve beni burada başkanlık yapma şerefini verdiler.

Üzerimde hakkı olan herkese tek tek teşekkür ediyorum.



"GÖREVİMİZİ HİÇ İHMAL ETMEDİK"



Göreve geldiğimde emaneti devraldığımı söyledim. Hep de emanet olarak baktım. Kendi iş hayatıma, dostlarıma bu kadar zaman ayırmadım. Yememizi, içmemizi zaman zaman ibadetimizi aksattık ancak görevlerimizi ihmal etmedik.



"HATA İLE İHANET BİRBİRİNE KARIŞTIRILMAMALI"



Şunu gururla ifade etmek isterim ki, günü geçmişi beraberce yaşadık. Bu şehirde sayın Cumhurbaşkanımızın görev yapmadan önceki dönemleri de hatılarız. Hava kirliliğini, kirli suları gördük. Biz de hata yapmamaya çalıştık. Hata yapılabilir. Ama asla ihanet etmedik.



Hata ile ihanet birbirine karıştırılmamalı. Onurluyum ve gururluyum.



Borçlu bir belediye bırakmıyorum. Sayın Cumhurbaşkanıma, Başbakanıma teşekkür ediyorum. Hayatımda yorgunluk kelimesini hiç kullanmadım. Yorgunluk beyinde biter.



Hayırla yad edilmek amacımız vardı. Vatandaşlarımız da gönüllerinde yer verdiler ve ben de orada hep kalmak istiyorum.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İbb  Başkanı  Kadir  Topbaş  İstifa  Etti    haber

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