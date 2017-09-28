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İBB BAŞKANLIĞI İLK TUR SEÇİMLERİNDE MEVLÜT UYSAL FARK ATTI


İBB Başkanlığı İlk Tur Seçimlerinde Mevlüt Uysal Fark Attı
Tarih : 28 Eylül 2017, 18:40
Puan Ver : İbb Başkanlığı İlk Tur Seçimlerinde Mevlüt Uysal Fark Attı(6/10)2

Kadir Topbaş'ın istifasıyla boşalan İBB Başkanlığı için seçim yapılıyor.

İLK TURDA UYSAL ÖNDE

İlk tur seçimlerde AK Parti'nin adayı Mevlüt Uysal ilk turda 179 oy alırken CHP adayı Ekrem İmamoğlu 126 oy aldı. Ancak salt çoğunluk sağlanamadığı için ilk turda İBB Başkanı belirlenemedi.

İlk iki turda adaylardan birinin en az 207 oy alması gerekiyor. Eğer bu gerçekleşmezse, üçüncü turda 156 oy alan aday İBB Başkanlık koltuğuna oturacak.

KONUŞMALARDAN SONRA OYLAMAYA GEÇİLDİ

İBB Meclisine, Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet Selamet başkanlık ediyor. Oy verme işleminin öncesinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti adayı Mevlüt Uysal birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından meclis başkanı Selamet, seçimin nasıl yapılacağına dair üyelere bilgi verdi. Selamet, yasa ve mevzuat gereği, bir zarf ve pusula verileceğini ve belirtilen usule göre, pusulaya oy verilecek adayının isminin el yazısıyla yazılması gerektiğini söyledi.

Ardından söz alan İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever kürsüye gelerek, el yazısıyla değil pusulalarının basılı olarak gelip, adayların yanına mühür ya da çarpı işareti konulabilmesini talep etti.

Meclis Başkanı Selamet, mevzuatı hatırlatarak, Belediye Kanununa göre, pusulada el yazısının yazılarak oy kullanılması gerektiğini belirtti. Ardından oy verme işlemleri başladı. Oy verme işleminde üyelerin isimleri tek tek okundu.

ÜÇÜNCÜ TURDA SALT ÇOĞUNLUK YETECEK

İkinci turda da sonuç alınamaması halinde Meclis üyeleri 3. kez sandık başına gidecek. Bu turda Büyükşehir Belediye Başkanı seçilebilmek için Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu yeterli olacak.

​AK PARTİ'NİN 179, CHP'NİN 127 ÜYESİ VAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti'nin 179, CHP'nin 127, MHP'nin 2 üyesi ile bir bağımsız üye bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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