Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!
Cyle Larin Transferinde Beşiktaş'ı Yıkan Haber
Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek

İBB'NİN YENİ BAŞKANI MEVLÜT UYSAL'DAN İLK AÇIKLAMA: ONURLU VE MESULİYETLİ BİR GÖREV


İBB'nin Yeni Başkanı Mevlüt Uysal'dan İlk Açıklama: Onurlu ve Mesuliyetli Bir Görev
Tarih : 28 Eylül 2017, 20:20
Puan Ver : İbb'nin Yeni Başkanı Mevlüt Uysal'dan İlk Açıklama: Onurlu Ve Mesuliyetli Bir Görev(10/10)6

İstanbul'un yeni belediye başkanı belli oldu. Kadir Topbaş'ın yerine seçilen Mevlüt Uysal, ilk açıklamasını yaptı.

YENİ İBB BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Seçim sonucunun İstanbul ve Türkiye adına hayırlı olmasını dileyen Uysal sözlerine şöyle devam etti:

"ONURLU OLDUĞU KADAR MESULİYETLİ BİR GÖREV"

Bu seçimde şahsımı Büyükşehir Belediye Başkanı yaptınız. Ülkemiz adına, İstanbul adına hayırlı olsun diyorum. Tabi şahsım adına da hayırlısı olsun diyorum. Bu başkanlık benim için onurlu olduğu kadar da mesuliyetli bir görev. Bu onurlu göreve layık olmaya çalışacağım. İnşallah İstanbullu'lar bizleri seçerken oy verdiler.

"İNŞALLAH İSTANBULLULARA MAHÇUP OLMAYIZ"

Şahsım adına, inşallah İstanbullu'lara mahçup olmayız diyorum. Başta aday gösterilmem de teşkilatımız canı gönülden teşekkür ediyorum. Yine genel başkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1994 ylında İstanbul Belediye Başkanı olarak bir çığır açtı. Eğer şu anda İstanbul'a gelenler güzel bir İstanbul'dan bahsediyorsa onun eseridir. Kendisine şükranlarımı sunuyorum.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İbb  Nin  Yeni  Başkanı  Mevlüt  Uysal  Dan  İlk  Açıklama  Onurlu  Ve  
Mesuliyetli  Bir  Görev    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER