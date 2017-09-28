İstanbul'un yeni belediye başkanı belli oldu. Kadir Topbaş'ın yerine seçilen Mevlüt Uysal, ilk açıklamasını yaptı.

YENİ İBB BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Seçim sonucunun İstanbul ve Türkiye adına hayırlı olmasını dileyen Uysal sözlerine şöyle devam etti:

"ONURLU OLDUĞU KADAR MESULİYETLİ BİR GÖREV"

Bu seçimde şahsımı Büyükşehir Belediye Başkanı yaptınız. Ülkemiz adına, İstanbul adına hayırlı olsun diyorum. Tabi şahsım adına da hayırlısı olsun diyorum. Bu başkanlık benim için onurlu olduğu kadar da mesuliyetli bir görev. Bu onurlu göreve layık olmaya çalışacağım. İnşallah İstanbullu'lar bizleri seçerken oy verdiler.

"İNŞALLAH İSTANBULLULARA MAHÇUP OLMAYIZ"

Şahsım adına, inşallah İstanbullu'lara mahçup olmayız diyorum. Başta aday gösterilmem de teşkilatımız canı gönülden teşekkür ediyorum. Yine genel başkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1994 ylında İstanbul Belediye Başkanı olarak bir çığır açtı. Eğer şu anda İstanbul'a gelenler güzel bir İstanbul'dan bahsediyorsa onun eseridir. Kendisine şükranlarımı sunuyorum.

Kaynak: haberinburada