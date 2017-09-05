İÇİNDE UZAYLILARIN TUTULDUĞUNA İNANILAN ASKERİ ÜS İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
ABD'de UFO ve uzaylıların varlığına ait delillerin saklandığına inanılan 51'inci bölge isimli askeri üs, 2 bin 438 metrelik dağa çıkan ekip tarafından gizlice görüntülendi.
ABD'nin Nevada eyaletinde, UFO ve uzaylılara ilişkin kalıntıların sır gibi saklandığı iddia edilen 'Area 51' (51'inci Bölge) isimli askeri üs gizli bir şekilde görüntülendi.
GÖRÜNTÜLERİ ÇEKMEK İÇİN DAĞA TIRMANDILAR
'UFO Speaker' isimli Youtube kanalı, görüntüleri çekmek için bir dağa tırmanarak 2 bin 438 metre yüksekliğe çıkıldığını ve bu şekilde gizli bir şekilde görüntü alındığını açıkladı.
25 kilometre mesafeden yüksek çözünürlüklü kameralarla yapılan çekimlerde sır gibi saklanan askeri üssü ait görüntüler elde edildi.
KİMSENİN GİRİŞİNE İZİN VERİLMİYOR
İnsanların girişini kesinlikle izin verilmeyen ve 'uzaylı hapishanesi' olarak iddia edilen bölge 1955 yılında kurulmuştu.
Kendilerini uzaylı avcıları olarak tabir eden Tim ve Tracey Doyla görüntüleri çekmek için uzun bir tırmanış yapmak zorunda kaldı.
'Area 51' hakkında çok sayıda komplo teorisi bulunuyor.Askeri üsse ait görüntülerde çevrede inşa edilen yollarda birçok aracın bölgede bulunduğu görülüyor.
Kaynak: Hürriyet
Kaynak: haberinburada
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