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İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'NUN AÇILIŞINI YAPTIĞI ŞEHİTLİĞE HAVANLI SALDIRI


İçişleri Bakanı Soylu'nun Açılışını Yaptığı Şehitliğe Havanlı Saldırı
Tarih : 10 Eylül 2017, 18:20
Puan Ver : İçişleri Bakanı Soylu'nun Açılışını Yaptığı Şehitliğe Havanlı Saldırı(9/10)5

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesinde bulunan şehitliğe, Kuzey Irak'tan PKK'lı teröristler tarafından havan toplu saldırı düzenlendi. Saldırı düzenlenen şehitliğin açılışı, Kurban Bayramı'nın birinci günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılmıştı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Edinilen bilgiye göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Kuzey Irak sınırındaki Derecik beldesinde 112 kişi için yaptırılan şehitliğe teröristler saldırdı. Bakan Soylu tarafından Kurban Bayramı'nın birinci günü açılışı yapılan şehitliğe teröristler tarafından bugün havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, şehitlikte hasar oluştu. Şehitlikte dumanlar yükselirken, havanın geldiği istikamet ise Mehmetçik tarafından ateş altına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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