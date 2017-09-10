İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'NUN AÇILIŞINI YAPTIĞI ŞEHİTLİĞE HAVANLI SALDIRI
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesinde bulunan şehitliğe, Kuzey Irak'tan PKK'lı teröristler tarafından havan toplu saldırı düzenlendi. Saldırı düzenlenen şehitliğin açılışı, Kurban Bayramı'nın birinci günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılmıştı.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Edinilen bilgiye göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Kuzey Irak sınırındaki Derecik beldesinde 112 kişi için yaptırılan şehitliğe teröristler saldırdı. Bakan Soylu tarafından Kurban Bayramı'nın birinci günü açılışı yapılan şehitliğe teröristler tarafından bugün havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, şehitlikte hasar oluştu. Şehitlikte dumanlar yükselirken, havanın geldiği istikamet ise Mehmetçik tarafından ateş altına alındı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar