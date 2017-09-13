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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, APPLE'A RAKİP OLDU! İPHONE 8 VE İPHONE X'LE AYNI ANDA YÜZYILIN İCADINI TANITTI


İçişleri Bakanlığı, Apple'a Rakip Oldu! iPhone 8 ve iPhone X'le Aynı Anda Yüzyılın İcadını Tanıttı
Tarih : 13 Eylül 2017, 01:00
Puan Ver : İçişleri Bakanlığı, Apple'a Rakip Oldu! İphone 8 Ve İphone X'le Aynı Anda Yüzyılın İcadını Tanıttı(5/10)1

Dünyanın nefesini tutarak beklediği iPhone8 ve iPhone X'in tanıtımı sırasında İçişleri Bakanlığı, trafik kurallarına dikkati çekmek amacıyla "Yüzyılın İcadı" başlığıyla bir video yayınlandı.

APPLE IPHONE'U, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DA "YÜZYILIN İCADI"NI TANITTI

Apple'ın yeni telefonu iPhone 8'in tanıtımının yapıldığı saatlerde, Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabında yayınlanan videoda, "sinyal kolu" yeni bir icat esprisi ile sunuldu.

"İNSANLIK İÇİN ÇOK BÜYÜK İCAT"

Videoda sinyal kolu, "ebat olarak küçük ama insanlık için çok büyük bir icat" olarak tarif edildi.

"SONUNDA BULDUK"

İcadı tasarlamak için yaşamdan ilham alındığı belirtilen videoda, "İnsanların davranışlarını gözlemledik. Önemli olan ergonomik olup çok kolay kullanılabilmesi. Sonunda bulduk." ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı, "Yüzyılın İcadı" başlıklı bu video ile sinyal kolu kullanımının önemine işaret etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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