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İDDİANAME KABUL EDİLDİ! MURAT BAŞOĞLU'NUN 1 YIL HAPSİ İSTENİYOR


İddianame Kabul Edildi! Murat Başoğlu'nun 1 Yıl Hapsi İsteniyor
Tarih : 18 Eylül 2017, 16:50
Puan Ver : İddianame Kabul Edildi! Murat Başoğlu'nun 1 Yıl Hapsi İsteniyor(7/10)3

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Murat Başoğlu ile öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

1 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Sabah'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde ikili hakkında hayasızca davranışlarda bulunmak iddiasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlemişti. İddianame Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. İddianame Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İlk duruşmanın 28 Kasım günü yapılacağı öğrenildi.

Murat Başoğlu'nun görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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