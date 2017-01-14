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idlib'de pazar yerine hava saldırısı!

İDLİB'DE PAZAR YERİNE HAVA SALDIRISI!

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de pazar yerine düzenlenen hava saldırısında 10 kişi öldü

Tarih : 14 Ocak 2017, 12:52
Puan Ver : İdlib'de Pazar Yerine Hava Saldırısı!(6/10)4


Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentine bağlı Maarret el-Misrin kasabasında, pazar yerine düzenlenen hava saldırısı sonucu 10 sivilin öldüğü, 21'inin yaralandığı bildirildi.



Maarret el-Misrin'deki sivil savunma yetkililerinden Muhammed Yahya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye ordusuna ait bir savaş uçağının İdlib'in kuzeyindeki Maarret el-Misrin kasabasında pazar yerini bombaladığını söyledi.



Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 10 sivilin yaşamını yitirdiğini, 21 kişinin yaralandığını aktaran Yahya, sivil savunma ekiplerinin yıkılan binaların enkazları altında kalanlara ulaşmaya çalıştığını belirtti.



Yahya, pazar yerindeki dükkanların tamamının hasar gördüğünü vurguladı.


Suriye'de çatışan taraflar arasında Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğündeki ateşkes 30 Aralık'ta yürürlüğe girmişti. Ancak rejim güçleri, başkent Şam'daki Doğu Guta bölgesi ve Barada Vadisi'nde, Dera ilinde ve Halep ilinin güney kırsalında ateşkes ihlallerini sürdürüyor.



 



kaynak:habertürk








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