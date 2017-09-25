İDO TATLISES'İN YENİ SEVGİLİSİ MODEL YASEMİN ŞEFKATLİ ÇIKTI
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in adını sır gibi sakladığı sevgilisinin model Yasemin Şefkatli olduğu öğrenildi. İdo, sevgilisini ailesiyle tanıştırdı.
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses kız arkadaşı Çakıl Onatlı ile yollarını ayırdıktan yeni bir aşka yelken açmıştı. İdo'nun yeni sevgilisinin model Yasemin Onatlı olduğu öğrenildi.
AİLESİYLE TANIŞTIRDI
İdo, geçtiğimiz ay sevgilisiyle Bodrum'da görüntülenmiş ve kız arkadaşının kim olduğu merak konusu olmuştu. Kız arkadaşını ailesiyle de tanıştıran İdo'nun, gönlünü çalan güzelin model Yasemin Şefkatli olduğu öğrenildi. Ağustos ayından beri birliktelik yaşayan ikili, aşklarını gözlerden uzak tutuyor.
İşte İdo'nun yeni sevgilisi:
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
- Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar