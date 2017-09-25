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İdo Tatlıses'in Yeni Sevgilisi Model Yasemin Şefkatli Çıktı

İDO TATLISES'İN YENİ SEVGİLİSİ MODEL YASEMİN ŞEFKATLİ ÇIKTI

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in adını sır gibi sakladığı sevgilisinin model Yasemin Şefkatli olduğu öğrenildi. İdo, sevgilisini ailesiyle tanıştırdı.

Tarih : 25 Eylül 2017, 15:00
Puan Ver : İdo Tatlıses'in Yeni Sevgilisi Model Yasemin Şefkatli Çıktı(5/10)1

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses kız arkadaşı Çakıl Onatlı ile yollarını ayırdıktan yeni bir aşka yelken açmıştı. İdo'nun yeni sevgilisinin model Yasemin Onatlı olduğu öğrenildi.

AİLESİYLE TANIŞTIRDI

İdo, geçtiğimiz ay sevgilisiyle Bodrum'da görüntülenmiş ve kız arkadaşının kim olduğu merak konusu olmuştu. Kız arkadaşını ailesiyle de tanıştıran İdo'nun, gönlünü çalan güzelin model Yasemin Şefkatli olduğu öğrenildi. Ağustos ayından beri birliktelik yaşayan ikili, aşklarını gözlerden uzak tutuyor.

İşte İdo'nun yeni sevgilisi:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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