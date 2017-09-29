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İDO VE BUDO'NUN BAZI DIŞ HAT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ


İDO ve BUDO'nun Bazı Dış Hat Seferleri İptal Edildi
Tarih : 29 Eylül 2017, 08:20
Puan Ver : İdo Ve Budo'nun Bazı Dış Hat Seferleri İptal Edildi(6/10)2

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

EK SEFERLER AÇILACAK

BUDO internet sitesinden iptal olan seferleri duyururken ilerleyen tarihlerde ek sefer açılacağını açıkladı.

BUDO'da iptal edilen seferler:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İDO'da iptal edilen seferler:

07.45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü

07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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