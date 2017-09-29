İDO VE BUDO'NUN BAZI DIŞ HAT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
EK SEFERLER AÇILACAK
BUDO internet sitesinden iptal olan seferleri duyururken ilerleyen tarihlerde ek sefer açılacağını açıkladı.
BUDO'da iptal edilen seferler:
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İDO'da iptal edilen seferler:
07.45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü
07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
Kaynak: haberinburada
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