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Igor Tudor, Taraftarların İstemediği Tarık Çamdal'ı Beğendi

IGOR TUDOR, TARAFTARLARIN İSTEMEDİĞİ TARIK ÇAMDAL'I BEĞENDİ

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, Eyüpspor maçında sol bek oynattığı Tarık Çamdal'ı beğendi. Taraftarlar ise Tarık Çamdal'ı kapının önüne koymuştu.

Tarih : 05 Eylül 2017, 13:40
Puan Ver : Igor Tudor, Taraftarların İstemediği Tarık Çamdal'ı Beğendi(9/10)5

Galatasaray'da Sportif Direktör Cenk Ergün ile bir araya gelen teknik direktör Igor Tudor, transfer dönemi kapanana kadar aranan isim bulunmazsa planını çizdiğini aktardı.

ASAMOAH HAYALİ YATTI

Juventus'un Asamoah'ı Avrupa'da yapılacak futbol organizasyonları çerçevesinde kadroya dahil etmesi sarı kırmızılılarda sol bek hayallerini suya düşürdü. Bu gelişmenin ardından yeni bir rota çizen Aslan'dan sol beke takım içinden bir isim geçecek.

TARIK ÇAMDAL, TUDOR'UN GÖZÜNE GİRDİ

Eyüpspor ile oynanan hazırlık maçında ikinci yarıda oyuna dahil olan ve sol bekte görev yapan Tarık Çamdal, Hırvat hocadan geçer not aldı. Sarı kırmızılılarda artık sol bekte Linnes ile birlikte Tarık Çamdal değerlendirilecek. İkiliden durumu iyi olan formayı kapacak.

TARAFTARLAR TARAFINDAN İSTENMİYORDU

Verilen yüksek bonservis ve alınan düşük performans nedeniyle taraftarlar, Tarık Çamdal'ı eleştiri yağmuruna tutmuş, hatta takımda görmek istemediğini belirtmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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