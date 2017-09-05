IGOR TUDOR, TARAFTARLARIN İSTEMEDİĞİ TARIK ÇAMDAL'I BEĞENDİ
Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, Eyüpspor maçında sol bek oynattığı Tarık Çamdal'ı beğendi. Taraftarlar ise Tarık Çamdal'ı kapının önüne koymuştu.
Galatasaray'da Sportif Direktör Cenk Ergün ile bir araya gelen teknik direktör Igor Tudor, transfer dönemi kapanana kadar aranan isim bulunmazsa planını çizdiğini aktardı.
ASAMOAH HAYALİ YATTI
Juventus'un Asamoah'ı Avrupa'da yapılacak futbol organizasyonları çerçevesinde kadroya dahil etmesi sarı kırmızılılarda sol bek hayallerini suya düşürdü. Bu gelişmenin ardından yeni bir rota çizen Aslan'dan sol beke takım içinden bir isim geçecek.
TARIK ÇAMDAL, TUDOR'UN GÖZÜNE GİRDİ
Eyüpspor ile oynanan hazırlık maçında ikinci yarıda oyuna dahil olan ve sol bekte görev yapan Tarık Çamdal, Hırvat hocadan geçer not aldı. Sarı kırmızılılarda artık sol bekte Linnes ile birlikte Tarık Çamdal değerlendirilecek. İkiliden durumu iyi olan formayı kapacak.
TARAFTARLAR TARAFINDAN İSTENMİYORDU
Verilen yüksek bonservis ve alınan düşük performans nedeniyle taraftarlar, Tarık Çamdal'ı eleştiri yağmuruna tutmuş, hatta takımda görmek istemediğini belirtmişti.
Kaynak: haberinburada
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