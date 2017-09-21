Mardin'in Kızıltepe ile Mazıdağı ilçeleri karsılında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda PKK'lı 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İHA'LAR TESPİT ETTİ

Kızıltepe ilçesi ile Mazıdağı ilçeleri arasında kalan Gürmeşe köyü Gübretepesi bölgesinde bir grup PKK'lının insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilmesi üzerine bölgede bugün sabah saatlerinde operasyon başlatıldı.

BÖLGEDE OPERASYON DEVAM EDİYOR

Hava desteğinin de sağlandığı operasyonda 6 kişi oldukları belirtilen PKK'lı grubun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Güvenlik güçlerinin bölgede arazi arama ve tarama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: haberinburada