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İHA'LARIN TESPİT ETTİĞİ 6 TERÖRİST HAVADAN VE KARADAN DÜZENLENEN OPERASYONLA ÖLDÜRÜLDÜ


İHA'ların Tespit Ettiği 6 Terörist Havadan ve Karadan Düzenlenen Operasyonla Öldürüldü
Tarih : 21 Eylül 2017, 19:20
Puan Ver : İha'ların Tespit Ettiği 6 Terörist Havadan Ve Karadan Düzenlenen Operasyonla Öldürüldü(6/10)2

Mardin'in Kızıltepe ile Mazıdağı ilçeleri karsılında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda PKK'lı 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İHA'LAR TESPİT ETTİ

Kızıltepe ilçesi ile Mazıdağı ilçeleri arasında kalan Gürmeşe köyü Gübretepesi bölgesinde bir grup PKK'lının insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilmesi üzerine bölgede bugün sabah saatlerinde operasyon başlatıldı.

BÖLGEDE OPERASYON DEVAM EDİYOR

Hava desteğinin de sağlandığı operasyonda 6 kişi oldukları belirtilen PKK'lı grubun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Güvenlik güçlerinin bölgede arazi arama ve tarama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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