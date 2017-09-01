İHRACAT AĞUSTOSTA YÜZDE 11,9 ARTTI
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, ağustos ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 artarak 12 milyar 439 milyon dolar oldu.
AYRINTILAR GELİYOR...
Kaynak: haberinburada
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