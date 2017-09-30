Tayland'lı asker, boğulan 2 günlük yavru köpeği canlandırmak için hem kalp masajı hem de suni teneffüs yaparak köpeğin hayatını kurtardı.

Tayland'da boğulan yavru köpek, bir asker tarafından hayata döndürüldü. Bir hayat kurtarmak için dakikalarca uğraşan askerin videosu ise sosyal medyada viral oldu.

DAKİKALARCA USANMADAN UĞRAŞTI

İki günlük yavru köpeği hayata döndürmek için dakikalarca uğraşan asker, köpeğin yuttuğu suyu çıkarmak için sürekli masaj yaptı.

BULDUĞUNDA MORARMIŞTI

Asker, yavru köpeği bulduğunda, nefessiz kaldığı için morardığı belirtildi. Durum karşısında oldukça sakin kalarak, yavru köpeği kurtarmak için ne yapması gerekiyorsa yapan asker sosyal medyadan binlerce destek ve tebrik aldı.

SONUNDA CANLANDIRMAYI BAŞARDI

Kurtarmak için dakikalarca uğraştığı minik köpeğin canlanmasıysa, askerin en büyük hediyesi oldu.

Kaynak: haberinburada