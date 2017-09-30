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İhtiyacımız olan vicdan! Yavru köpeğe dakikalarca suni teneffüs yaptı

İHTİYACIMIZ OLAN VİCDAN! YAVRU KÖPEĞE DAKİKALARCA SUNİ TENEFFÜS YAPTI

Tayland'lı asker, boğulan 2 günlük yavru köpeği canlandırmak için hem kalp masajı hem de suni teneffüs yaparak köpeğin hayatını kurtardı.

Tarih : 30 Eylül 2017, 14:10
Puan Ver : İhtiyacımız Olan Vicdan! Yavru Köpeğe Dakikalarca Suni Teneffüs Yaptı(5/10)1

Tayland'da boğulan yavru köpek, bir asker tarafından hayata döndürüldü. Bir hayat kurtarmak için dakikalarca uğraşan askerin videosu ise sosyal medyada viral oldu.

DAKİKALARCA USANMADAN UĞRAŞTI

İki günlük yavru köpeği hayata döndürmek için dakikalarca uğraşan asker, köpeğin yuttuğu suyu çıkarmak için sürekli masaj yaptı.

BULDUĞUNDA MORARMIŞTI

Asker, yavru köpeği bulduğunda, nefessiz kaldığı için morardığı belirtildi. Durum karşısında oldukça sakin kalarak, yavru köpeği kurtarmak için ne yapması gerekiyorsa yapan asker sosyal medyadan binlerce destek ve tebrik aldı.

SONUNDA CANLANDIRMAYI BAŞARDI

Kurtarmak için dakikalarca uğraştığı minik köpeğin canlanmasıysa, askerin en büyük hediyesi oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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