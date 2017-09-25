Değişim Hareketi (Goran) ile Kürdistan İslami Topluluk Partisi (Komel), IKYB'de yarın yapılacak bağımsızlık referandumunda 'evet' deme kararı aldı. Daha önce hem Goran hem de Komel, referandumun ertelenmesini istemişti.

FİKİR DEĞİŞTİRDİLER, EVET DİYECEKLER

Goran Ulusal Meclisi, bugün bağımsızlık referandumuna yönelik nihai kararını vermek için toplandı. Rûdaw'da yer alan habere göre Goran Ulusal Meclisi, 25 Eylül'de yapılacak bağımsızlık referandumunda 'evet' oyu kullanılması yönünde karar aldı.

Kürdistan İslami Topluluk Partisi (Komel) de bağımsızlık referandumuna destek vererek 'evet' oyu kullanacakalarını açıkladı.

KOMEL: SAMİMİ HER KÜRT 'EVET' YANITINI VERİR

Yine Rudaw'ın aktardığına göre yazılı bir açıklama yapan Komel, bağımsızlık referandumunu destekleyeceklerini ve oylarının 'Evet' olacağını kaydetti.

Açıklamada, "Samimi her Kürt, 'Bağımsız devlet istiyor musunuz?' sorusuna şüphesiz 'evet' yanıtını verir" ifadeleri yer alırken Kürdistan halkının da dünyadaki bütün haklar gibi kendi kaderini tayin etme hakkına sahip olduğu belirtildi.

Açıklamada, Komel'in, bağımsız Kürdistan'a doğru adım atılması yönünde 6 Nisan 2014'te bir takım önerilerde bulunduğu ancak herhangi bir yanıt alamadığı da ifade edildi.

Komel ve Değişim Hareketi (Goran), daha önce referandumun ertelenmesi için birkaç kez talepte bulunmuştu.

Kaynak: haberinburada