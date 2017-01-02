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iki ayrı başkentte bombalı saldırı! onlarca ölü var

İKİ AYRI BAŞKENTTE BOMBALI SALDIRI! ONLARCA ÖLÜ VAR

Irak'ın başkenti Bağdat'ın Sadr mahallesinde patlatılan bomba yüklü araç en az 39 kişinin ölmesine neden oldu.

Tarih : 02 Ocak 2017, 15:34
Puan Ver : İki Ayrı Başkentte Bombalı Saldırı! Onlarca Ölü Var(6/10)4


Irak'ın başkenti Bağdat'ın Sadr mahallesinde patlatılan bomba yüklü araç en az 39 kişinin ölmesine neden oldu. 57 kişinin de yaralandığı saldırıyı IŞİD üstlendi. Patlamalar, Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'ın Bağdat'ı ziyareti sırasında gerçekleşti.



Somali'nin başkenti Mogadişu'da ise havaalanı yakınlarında iki büyük patlama meydana geldi. Gökyüzüne dev dumanların yükseldiği patlamadan sonra silah sesleri duyuldu. 7 kişinin öldüğü saldırıları Eş Şebab üstlendi.Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Sadr mahallesinde bomba yüklü aracın infilak ettirilmesiyle gerçekleşen saldırıda, en az 39 insan can verdi. Saldırı, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın Bağdat'ı ziyareti sırasında meydana geldi.



Polis kaynakları, saldırıda en az 57 kişinin de yaralandığını bildiriyor. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi.



BBC, saldırıda yaşamını yitirenlerin çoğunun iş bekleyen gündelik işçiler olduğunu duyurdu.



Bağdat'ta 2016'nın son gününde gerçekleşen saldırıda 29 kişi ölmüştü. Güneydeki Necef'te ise Pazar günü yedi polis öldürülmüştü.



Irak'ın başkenti, bugün önemli bir konuğu ağırlıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Irak'ın başkentini ziyaret ediyor. Hollande, Sabah saatlerinde Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile buluştu.



Hollande, Bağdat yakınlarında bir üste askerlere yaptığı açıklamada, "Irak'ta terörizme karşı harekete geçmek, kendi toprağımızda da terörizmi engelliyor" dedi.



Fransa Cumhurbaşkanı, uluslararası koalisyonun Irak'ta IŞİD'e karşı hava saldırılarını başlattığından beri ülkeyi ziyaret eden en üst düzey isim. Irak'taki koalisyonun 500 Fransız askeri bulunuyor.



 



kaynak:milliyet



 



 








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