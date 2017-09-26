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İKİ BOKSÖR DE AYNI ANDA NAKAVT OLDU


İki boksör de aynı anda nakavt oldu
Tarih : 26 Eylül 2017, 15:00
Puan Ver : İki Boksör De Aynı Anda Nakavt Oldu(5/10)1

Arjantin'de gerçekleşen amatör bir boks müsabakasında başlangıçta her şey normal bir şekilde seyrederken, ringlerde görülmeyen bir şey oldu. Rakibini nakavt etme düşüncesiyle birbirine aynı anda yumruk atan boksörlerin ikisi de aynı anda kendini yerde buldu.

İKİ BOKSÖR DE KALKAMADI

Maçın hakemi ne yapacağını şaşırdı ve taraflardan birinin kalkmasını bekledi. Fakat iki taraf da uzun bir süre yerde kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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