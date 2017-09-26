İKİ BOKSÖR DE AYNI ANDA NAKAVT OLDU
Arjantin'de gerçekleşen amatör bir boks müsabakasında başlangıçta her şey normal bir şekilde seyrederken, ringlerde görülmeyen bir şey oldu. Rakibini nakavt etme düşüncesiyle birbirine aynı anda yumruk atan boksörlerin ikisi de aynı anda kendini yerde buldu.
İKİ BOKSÖR DE KALKAMADI
Maçın hakemi ne yapacağını şaşırdı ve taraflardan birinin kalkmasını bekledi. Fakat iki taraf da uzun bir süre yerde kaldı.
Kaynak: haberinburada
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