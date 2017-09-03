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İKİ ELİNİ VE SOL GÖZÜNÜ KAYBEDEN ALTUĞ: MÜHENDİS OLMAK İSTİYORUM


İki Elini ve Sol Gözünü Kaybeden Altuğ: Mühendis Olmak İstiyorum
Tarih : 03 Eylül 2017, 16:40
Puan Ver : İki Elini Ve Sol Gözünü Kaybeden Altuğ: Mühendis Olmak İstiyorum(8/10)4

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde başuzman olarak çalışan babası Tuncay Özışık'la deney yaparken meydana gelen patlamada 2 elini ve sol gözünü kaybeden lise son sınıf öğrencisi amatör müzisyen 17 yaşındaki Altuğ Özışık gelecek planlarından bahsetti.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Altuğ Özışık'ı Konyaaltı İlçesindeki evinde ziyaret etti.

Rektör Ünal'ı anne ve babasıyla kapıda karşılayan Altuğ Özışık, tedavi süreci ve son durumu ile ilgili bilgiler verdi. Özel ziyaret sonrası Rektör Ünal, "Aile çok hassas bir dönemden geçiyor. Buna rağmen Altuğ'un neşeli hali beni çok şaşırttı ve sevindirdi. Bana gelecekteki hayallerini anlattı, teknoloji konusuna odaklanacağını söyledi. 'Mühendis olmak istiyorum Mustafa amca' deyince inan çok duygulandım" dedi.

OKULUNU VE ARKADAŞLARINI ÖZLEMİŞ

"Altuğ çok hareketli bir çocuk" diyen Ünal, "Ziyaret esnasında sanki o kazayı geçirmemiş gibiydi. Kendisi çok güler yüzlü. Hiçbir depresyon belirtisi yok. Okulunu, arkadaşlarını özlediğini söylüyor. Anne babası da kendisini destekliyor. Keşke bu olay hiç yaşanmamış olsaydı ancak bazı olayların önüne geçemiyorsunuz" diye konuştu.

PROF. DR. ÖZKAN: BİZ DE ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Altuğ Özışık'a yönelik uygulanan tedavi programının henüz sona ermediğini kaydeden Ünal, şöyle devam etti: "Altuğ'un hayallerine ulaştırmak için biz de elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Ben sürekli Prof. Dr. Ömer Özkan hocamızla bu konuyu konuşuyorum. Nakil konusu şu an gündemde değil ancak bir takım yeni teknolojilerden (Biyonik el) yararlanılabilir diye düşünüyorum, araştıracağız."

"ALTUĞ'UN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN MEDYADAN UZAK TUTUYORUZ"

Ziyaretten hemen önce Hürriyet'e konuşan baba Tuncay Özışık ise şöyle dedi: "Altuğ'un zarar görmemesi için medyadan uzak durmaya çalışıyoruz. Özellikle fotoğraf konusunda hassasız. Tabi bizim için de zor bir süreç. Bundan sonraki gelişmeleri yetkili kurumlar zaman zaman paylaşıyor. Altuğ çok iyi durumda. Normal hayatına devam ediyor. Okulu için hazırlık yapıyor. Biz de kendisine her türlü desteği sağlıyoruz, sağlayacağız."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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