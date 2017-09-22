Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Kırklareli ve Tekirdağ sınırları içinde kalan bölge için yapılan petrol işletme ruhsatı başvurusunu onayladı. Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

5 YILLIĞINA PETROL ARAMA RUHSATI VERİLDİ

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Kırklareli ve Tekirdağ illeri kara bölgesi sınırları içinde yer alan petrol işletme ruhsat başvurusuna onay verildi.

Şirket, ruhsat sahalarında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı yüzde 2 oranındaki yatırım teminatını 30 gün içerisinde genel müdürlüğe vermesi şartıyla, söz konusu sahada 5 yıllığına petrol arama ruhsatına sahip olacak.

Kaynak: haberinburada