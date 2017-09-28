Ford'un ürettiği benzinli motorları araçlarında kullanan Jaguar Land Rover, beklenenden erken bir şekilde işbirliğine son verme kararı aldı. Ford tarafından yapılan açıklamada "Jaguar Land Rover'ın, 2020 yılı sonlarında sona erecek benzinli motor tedarik anlaşması beklenenden önce bitirme kararını iştiraklerimize bildirdik." dendi.

HAYAL KIRIKLIĞI

Galler'in Bridgend fabrikalarında üretilen motorların yarısı Jaguar Land Rover araçlarda kullanılıyordu. Ford, uzun süredir devam eden başarılı işbirliğinin bitmesini hayal kırıklığı olarak niteledi. (HABERTÜRK)

Kaynak: haberinburada