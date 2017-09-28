İKİ OTOMOTİV DEVİNİN İŞBİRLİKLERİ BİTTİ! ARTIK MOTORUNU ÜRETMEYECEK
Ford'un ürettiği benzinli motorları araçlarında kullanan Jaguar Land Rover, beklenenden erken bir şekilde işbirliğine son verme kararı aldı. Ford tarafından yapılan açıklamada "Jaguar Land Rover'ın, 2020 yılı sonlarında sona erecek benzinli motor tedarik anlaşması beklenenden önce bitirme kararını iştiraklerimize bildirdik." dendi.
HAYAL KIRIKLIĞI
Galler'in Bridgend fabrikalarında üretilen motorların yarısı Jaguar Land Rover araçlarda kullanılıyordu. Ford, uzun süredir devam eden başarılı işbirliğinin bitmesini hayal kırıklığı olarak niteledi. (HABERTÜRK)
Kaynak: haberinburada
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