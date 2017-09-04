İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN KALMA 2 TONLUK DEVASA BOMBA, GÜN IŞIĞINA ÇIKTI!
II. Dünya Savaşı'nda Almanya'ya atılan ve o zamandan beri yer altında kalan 2 tonluk bombayı çıkarmak için 65 bin insan evlerinden tahliye edildi. Çıkarılan devasa bomba, imha edilecek.
Almanya Frankfurt'ta önce 65 bin insan evlerinden tahliye edildi, ardından ekipler II. Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı etkisiz hale getirileceği bölgeye taşıdı.
ALMANYA'DAKİ EN BÜYÜK TAHLİYE OPERASYONU
Almanya'daki en büyük tahliye operasyonunun ardından devasa bomba çıkarıldı. 1.8 tonluk bombaya medya yoğun ilgi gösterdi, uzmanlar Rene Bennert ve Dieter Schweizler gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İNGİLİZ BOMBASIYMIŞ
Bir inşaat alanında bulunan İngilizlerin attığı bombanın patlaması halinde tüm bir sokağı yıkabileceği açıklanmıştı.
Alman polisi, günler süren hazırlığın ardından 65 bin insanı evlerinden çıkardı ve tüm evlerin boşaldığından emin olmak için termal kameralı helikopter kullandı. Tahliye edilen 1,5 kilometrelik alanda hastaneler, bakımevleri ve Alman Merkez Bankası'nın binası bulunuyor.
Almanya genelinde savaştan kalma yüz binlerce bomba olduğuna inanılıyor.
Kaynak: haberinburada
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