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İkiz Kardeşler Bir Gün Arayla Öldürüldü, Cinayet Anı Kamerada!

İKİZ KARDEŞLER BİR GÜN ARAYLA ÖLDÜRÜLDÜ, CİNAYET ANI KAMERADA!

Adana'da bir gün arayla öldürülen ikiz kardeşlerin katil zanlıları olarak aralarında kardeşlerin dayısının da olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Cinayet anı görüntüleri ortaya çıktı.

Tarih : 06 Eylül 2017, 21:20
Puan Ver : İkiz Kardeşler Bir Gün Arayla Öldürüldü, Cinayet Anı Kamerada!(6/10)2

İkiz kardeşler, Kurban Bayramı'nda cinayete kurban gitti. Adana'da yaşanan cinayetle ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

BAYRAMIN 1. GÜNÜ İKİZLERDEN BİRİ ARACINDA ÖLÜ BULUNDUKurban Bayramı'nın birinci günü olan 1 Eylül'de ikiz kardeşlerden Hasan Al (35), Belediye Evleri Mahallesi'nde 07 HTJ 96 plakalı otomobilin içinde boş arazide tabancayla vurulmuş olarak bulundu.

DİĞER KARDEŞ DE BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ ÖLDÜRÜLDÜ

Olayın ertesi günü 2 Eylül'de ise Hüseyin Al (35), Sanayi Sitesi'nde yanına yaklaştığı araçtakiler tarafından açılan ateşle öldürüldü.

KARDEŞLERİN DAYISI DA ZANLILAR ARASINDA

Polis, ikiz kardeşlerin öldürülmesi olayına karıştığı öne sürülen, aralarında zanlıların dayısının da olduğu G.K, M.Ş, C.Ö, Y.K, M.T, T.G, E.K, E.A ve S.O'yu yakalandı.

CİNAYET SİLAHI ZANLILARIN EVİNDE BULUNDU

Zanlıların evlerinde yapılan aramada, olaylarda kullanılan tabancanın da olduğu belirtilen 5 tabanca, iki av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

CİNAYET ANI KAMERADA

Öte yandan ikiz kardeşlerden Hüseyin Al'ın vurulma anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

ARAÇ İÇİNDEN AÇILAN ATEŞLE CAN VERDİĞİ GÖRÜLÜYOR

Görüntülerde Hüseyin Al, bir iş yeri önünde gördüğü arabanın yanına yaklaşıp, kontrol etmeye başlıyor. Aracın şoför kapısını açan Al, bu sırada araç içinden açılan ateşle vurularak yere düşüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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