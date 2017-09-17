Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı
Kadın Futbolcuların Maçında Tekmeler Havada Uçuştu
Altının Ateşi Yükseldi! Son 1,5 Ayın En Yüksek Seviyesinde
F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı
Cassano'dan Olay İtiraf: Köpek Gibi Yiyordum
Maaşı Az Olan Arkadaşına Yaptığı Jest Helal Olsun Dedirtti
Aleyna, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı
Fransa Liginde Hakem Futbolcuya Önce Tekme Savurdu, Sonra Oyundan Attı
Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro
İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu
Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti
Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi

ilik nakli bekleyen minik muhammet hüseyin, hayata tutunamadı

İLİK NAKLİ BEKLEYEN MİNİK MUHAMMET HÜSEYİN, HAYATA TUTUNAMADI

Çorum'da verem teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 1,5 yaşındaki Muhammet Hüseyin Şimşek, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tarih : 17 Eylül 2017, 10:10
Puan Ver : İlik Nakli Bekleyen Minik Muhammet Hüseyin, Hayata Tutunamadı(10/10)8


Çorum'un Sungurlu ilçesinde verem teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 1,5 yaşındaki Muhammet Hüseyin Şimşek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



10 GÜN ÖNCE FENALAŞMIŞTI



Gürpınar Mahallesi'nde oturan Serkan Şimşek'in oğlu Muhammet Hüseyin Şimşek, 10 gün önce fenalaşarak ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılmış, kalbi duran ve doktorlarının müdahalesi ile tekrar hayata tutunan küçük çocuk ambulans helikopter ile Konya Meram Tıp Fakültesine götürülmüştü.



 



UYGUN İLİK BULUNMUŞTU



Dün fenalaşarak tekrar kalbi duran minik Muhammet Hüseyin doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. İlik nakli bekleyen ve uygun ilik bulunan Muhammet yakın bir zaman sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde kemik iliği nakli olacaktı.



 



Acılı baba Şimşek, oğlu Muhammet'i Sungurlu'da defnetmek için Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i arayarak yardım istedi. Acılı babanın isteğini geri çevirmeyen Başkan Şahiner cenaze aracını Konya'ya yolladı.



 



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: İlik  Nakli  Bekleyen  Minik  Muhammet  Hüseyin  Hayata  Tutunamadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER