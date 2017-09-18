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İLK 5 HAFTA 3 HOCANIN SONU OLDU


İlk 5 hafta 3 hocanın sonu oldu
Tarih : 18 Eylül 2017, 15:10
Puan Ver : İlk 5 Hafta 3 Hocanın Sonu Oldu(10/10)6

Sezona teknik direktör Ümit Özat ile başlayan Gençlerbirliği, alınan kötü sonuçların ardından değişikliğe giden ilk takım oldu. Başkent ekibi, Özat'tan boşalan teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal'ı getirdi. Ankara temsilcisi, Bakkal yönetiminde çıktığı iki maçta da puan alma başarısı gösteremedi. Bakkal yönetiminde Gençlerbirliği, deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 ve yine deplasmanda Göztepe'ye 3-2 yenildi.

ERTUĞRUL SAĞLAM BIRAKTI

Evkur Yeni Malatyaspor da teknik direktör değişikliğiyle erken tanışan takımlardan oldu. Ertuğrul Sağlam yönetiminde sezona giren Süper Lig'in yeni ekibi, Sağlam'ın ayrılmasıyla Bursaspor karşılaşmasına teknik sorumlu Hakan Çalışkan idaresinde çıktı. Sarı-siyahlı takım, Bursaspor'a 4-2 kaybetti.

OSMANLISPOR DİBE VURDU

Ligde elde ettiği başarısız sonuçlar, Osmanlıspor'da da teknik değişime sebep oldu. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde sezona giren başkent ekibi, 5. hafta sonunda ligin en altında yer aldı. Son olarak sahasında Demir Grup Sivasspor'a 4-2 kaybeden Osmanlıspor'da, Bülent Uygun görevinden istifa etti.

GENÇLERBİRLİĞİ 17. SIRADA

Süper Lig'de, Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında yapılacak 5. haftanın kapanış maçı öncesinde, Evkur Yeni Malatyaspor 4 puanla 13'üncü, birer puanlı başkent ekiplerinden Gençlerbirliği 17 ve Osmanlıspor ise 18. sırada yer alıyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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