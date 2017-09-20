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İlkokullu Baran'ın Altın Sarısı Uzun Saçlarını Görenler Şaşırıyor

İLKOKULLU BARAN'IN ALTIN SARISI UZUN SAÇLARINI GÖRENLER ŞAŞIRIYOR

Bursa'da doğduğundan bu yana makas yüzü görmeyen Baran isimli erkek çocuğunun beline kadar uzun saçlarını görenler hayrete düşüyor.

Tarih : 20 Eylül 2017, 12:40
Puan Ver : İlkokullu Baran'ın Altın Sarısı Uzun Saçlarını Görenler Şaşırıyor(7/10)3

Bursa'da doğduğundan bu yana saçları kesilmeyen ve beline kadar uzun altın sarısı saçlarıyla dikkat çeken Baran isimli erkek çocuğu, kız çocuklarına benzetilse de saçlarını kestirmek istemiyor.

BABASI, OĞLUNUN SAÇLARINI KESTİRMEYE KIYAMADI

3 çocuk sahibi Hediye ve Osman Barış çiftçinin 7 yıl önce bir erkek çocukları daha dünyaya geldi. Baran ismini verdikleri bebeğin altın sarısı saçlarını beğenen babası, oğlunun saçını kestirmeye kıyamadı. Baran, geçen yıl sünnet olarak erkekliğe ilk adımını attı. 7 yaşına gelen Baran'ın boyu 1 metre 10 santimi bulurken, saç uzunluğu ise 55 santime ulaştı. Aile, eğitim öğretim dönemi yaklaşmasına rağmen evlatlarının saçını kestirmeye kıyamadı.

"SAÇINA HALEN MAKAS DEĞMEDİ"

Baran Barış, Alanyurt Fatih İlkokulu'nda birinci sınıfta eğitime başladı. Okula giden Baran'ın erkek olduğunu öğrenen öğretmenleri ve arkadaşları bir hayli şaşırdı. Okul çıkışında Baran'ı almaya gelen annesi Hediye Barış, "4 çocuğumuz var. 4 erkek evladımızın 3'ncüsü Baran. Baran 7 yıl önce dünyaya geldi. 4 aylık olduğunda saçları çok güzel ve gürdü. Babası Osman Barış, çocuğumuzun saçlarını kestirmek istemedi. 2 yaşına geldi, saçlarının boyu iyice uzadı, kıyamadık. O günden bu yana saçları daha da uzadı. Şimdi ilkokula başladı. Halen saçına makas değmedi" dedi.

"KİMSE ERKEĞE BENZETMİYOR"

Baran'ın saçlarını görenlerin çok şaşırdığını ifade eden anne Hediye Barış, "Şaşıranlar çok oluyor. Siması da kıza benziyor. Kimse erkeğe benzetmiyor. Saç boyu beline kadar geliyor. Yıkıyoruz, krem sürüyoruz, bakım yapıyoruz. Baran da saçını kestirmek istemiyor. Öğretmenleri Baran ile konuşacaklar. Baran'ı ikna edebilirlerse saçları kesilebilir" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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