Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı
Ronaldo Dibe Vurdu! 66 Futbolcu Arasından Sonuncu Oldu
Bayern Münih'in Yıldızı Arjen Robben: Beşiktaş Tehlikeli Bir Takım
Kanal İstanbul Piyangosu! 3 İlçede Konut Fiyatları Şimdiden Uçtu
Fenerbahçe'de Sol Bek İçin Yeni Aday Brezilyalı Dodo Oldu
Aykut Kocaman'dan Eljif'e Uyarı: Aman Ozan Gibi Olma
Trabzonspor'un Yıldızına İspanyol Devinden Çılgın Teklif
Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi
Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!
Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu
Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
İşsizlik Fonu Geçen Yıl 13,5 Milyar Lira Büyüdü
Kanal İstanbul'da Detaylar Belli Olur Olmaz İlk Kazma Vuruldu
Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor

İmam Babanın İkiz Acısı! Bir Oğlunu 1.5 Yıl Önce Şehit Verdi, Bir Oğlu da Kazada Öldü

İMAM BABANIN İKİZ ACISI! BİR OĞLUNU 1.5 YIL ÖNCE ŞEHİT VERDİ, BİR OĞLU DA KAZADA ÖLDÜ

Amasya'nın Suluova ilçesinde imamlık yapan Recep Bilgili, biri şehit diğeri de kazada hayatını kaybeden ikizlerinin 1,5 yıl arayla cenaze namazlarını kıldırıp acılarını yaşadı.

Tarih : 10 Eylül 2017, 16:40
Puan Ver : İmam Babanın İkiz Acısı! Bir Oğlunu 1.5 Yıl Önce Şehit Verdi, Bir Oğlu Da Kazada Öldü(5/10)1

18 Şubat 2016'da Diyarbakır-Bingöl karayolunda PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen erlerden Mustafa Bilgili'nin Amasya'nın Suluova ilçesinde cenaze namazını kıldıran babası imam Recep Bilgili, 1,5 yıl sonrada Samsun'daki kazada hayatını kaybeden şehidin ikizi Ramazan'ı da kıldırdığı cenaze namazı sonrası defnetti.

KAZA GÜNÜ HACDA OLAN AİLE, ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYMUŞ

Kazanın olduğu gün eşi Nilgün Bilgili ile birlikte hacda olan Recep Bilgili acı haberi sosyal medyadan duydu. Yurda dönen Bilgili, görev yaptığı Yeni Doğan Camisi'nde oğlunun namazını kendisi kıldırmak istedi. Tabutun başına geçen baba cübbesini giyip cemaate öncülük ettikten sonra oğlu için helallik istedi.DOĞAN ÇOCUĞUNA, ŞEHİT KARDEŞİNİN İSMİNİ VERMİŞ

Çok sayıda kişinin katıldığı cenaze namazında Kaymakam Vural Karagül, Belediye Başkanı Fatih Üçok ile İl Müftü Yardımcısı Adem Ayrancı da yer aldı. Doğan çocuğuna şehit kardeşinin ismini verdiği öğrenilen Bilgili, ilçe mezarlığında defnedildi.

Haberin diğer fotoğrafları:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İmam  Babanın  İkiz  Acısı  Bir  Oğlunu  15  Yıl  Önce  Şehit  Verdi  
Bir  Oğlu  Da  Kazada  Öldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER