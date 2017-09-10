Amasya'nın Suluova ilçesinde imamlık yapan Recep Bilgili, biri şehit diğeri de kazada hayatını kaybeden ikizlerinin 1,5 yıl arayla cenaze namazlarını kıldırıp acılarını yaşadı.

18 Şubat 2016'da Diyarbakır-Bingöl karayolunda PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen erlerden Mustafa Bilgili'nin Amasya'nın Suluova ilçesinde cenaze namazını kıldıran babası imam Recep Bilgili, 1,5 yıl sonrada Samsun'daki kazada hayatını kaybeden şehidin ikizi Ramazan'ı da kıldırdığı cenaze namazı sonrası defnetti.

KAZA GÜNÜ HACDA OLAN AİLE, ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYMUŞ

Kazanın olduğu gün eşi Nilgün Bilgili ile birlikte hacda olan Recep Bilgili acı haberi sosyal medyadan duydu. Yurda dönen Bilgili, görev yaptığı Yeni Doğan Camisi'nde oğlunun namazını kendisi kıldırmak istedi. Tabutun başına geçen baba cübbesini giyip cemaate öncülük ettikten sonra oğlu için helallik istedi.DOĞAN ÇOCUĞUNA, ŞEHİT KARDEŞİNİN İSMİNİ VERMİŞ

Çok sayıda kişinin katıldığı cenaze namazında Kaymakam Vural Karagül, Belediye Başkanı Fatih Üçok ile İl Müftü Yardımcısı Adem Ayrancı da yer aldı. Doğan çocuğuna şehit kardeşinin ismini verdiği öğrenilen Bilgili, ilçe mezarlığında defnedildi.

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Kaynak: haberinburada