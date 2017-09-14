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İmamdan Evlenme Garantili, Kerametli Koltuk İlanı

İMAMDAN EVLENME GARANTİLİ, KERAMETLİ KOLTUK İLANI

Bartın'da bir imam, Kuran kursu öğreticisi adayları için sosyal medyadan, "Evlenme garantili, kerametli koltuk. 2012'den beri görev yapan 4 bekar hocamız yıl sonu evlendi" yazılı ilan paylaştı.

Tarih : 14 Eylül 2017, 19:30
Puan Ver : İmamdan Evlenme Garantili, Kerametli Koltuk İlanı(5/10)1

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Dibektaş Köyü Cami İmamı Recai Şenol, Kuran kursunda görev yapacak Geçici Kuran Kursu Öğreticisi adayları için sosyal medya hesabından ilginç bir ilan verdi.

"EVLENME GARANTİLİ, KERAMETLİ KOLTUK"

80 haneli 200 nüfuslu Dibektaş Köyü'ndeki camide 5 yıldır görev yapan imam Recai Şenol, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta, 'Kerametli Koltuk' başlığı altında ilan paylaştı. Caminin alt katındaki Dibektaş Köyü Kuran Kursu'nda görev yapacak Geçici Kuran Kursu Öğreticisi arayan Recai Şenol, Facebook hesabında, 'Kerametli koltuk. İdealist bekar bayan hoca adaylarına, en az 1 yıl görev taahhüdü akabinde, evlenme garantili, kerametli koltuk. Tecrübeyle sabittir. 2012'den beri görev yapan 4 bekar bayan hocamız yıl sonu evlendi. İlgililere duyurulur' diye yazdı. Şenol, Kuran Kursu Öğreticisinin oturacağı plastik beyaz sandalyenin fotoğrafını da 'Meşhur koltuğumuz' notuyla, köy ve cami fotoğraflarıyla birlikte ilana ekledi.

"KURSTA GÖREV YAPAN ÖĞRETİCİLER, YIL SONUNDA EVLENDİ"

İlanla ilgili açıklama yapan Dibektaş Köyü Cami İmamı Recai Şenol, Geçici Kuran Kursu Öğreticisinin, Kuran Kursu'nda kadınlara eğitim vereceğini söyledi. Şenol, 4 yıl boyunca bekar kadın hocaların kursta görev yaptığını ve 1 yılın sonunda da hepsinin evlendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"MİZAH KARIŞTIRALIM DİYE YAPTIM"

1 sene sonra nasip olacak ki hepsi de evlendiler. Biraz mizah karışımlı yaptım paylaşımı ben. Buraya atanacaklar müftülüğün açtığı sınava giriyorlar. Orada kazanırlarsa, burayı da tercih ederlerse gelebiliyorlar. Bunlar ücretli personel oluyor. 600-700 lira civarında bir maaş alıyor. Şimdi başvurular yapıldı. Düşünen olursa diye hem bir ilan, hem de bir mizah karıştıralım diye yaptım. Kuran Kursumuza bir bayan öğretici atanırsa, 15-20 kişiye Kuran dersi verecek.

İLANI KALDIRDI

Recai Şenol, açıklaması ardından Facebook sayfasında tartışmaya neden olan ilanı kaldırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İmamdan  Evlenme  Garantili  Kerametli  Koltuk  İlanı    haber

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