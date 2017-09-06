İbrahim Tatlıses eski hayat arkadaşı Derya Tuna'yla barışmasını ve Murat Dalkılıç'a da barışma tevsiyesinde bulunmasıyla ilgili çıkan haberlere "Sizi ne alakadar eder" diyerek isyan etti.

Eski hayat arkadaşı Derya Tuna'yla birlikte tatil yapan, ardından da Murat Dalkılıç'a "Eski eşinle barış" çağrısı yapan İbrahim Tatlıses, "Derya Tuna'yla" barıştı haberlerine isyan etti.

"SİZİ NE ALAKADAR EDER"

Instagram'dan Derya Tuna'yla fotoğrafını paylaşan İmparator, paylaşımına "Derya Hanım çocuğumun Anasıdır, benimde başımın tacıdır. Küseriz de barışırız da... Sizi ne alakadar eder! Top bizim saha bizim. İster gol atarım, ister topu taca atarım. Kime ne bundan!" notunu ekledi.

"SANKİ BİZ KÜSÜZ"

İşte Tatlıses'in paylaşımına eklediği not:

Günlerdir hakkımda çıkan haberleri okuyorum; "İbrahim Tatlıses, Derya Tuna ile barıştı. Ne demek ya barıştı sanki biz küsüzde, barışmışız. Gelde tav olma bu habere; bu saatten sonra Derya Hanım'la neden küselim? Küsersek de eğer; her ailede olur böyle şeyler insanız nihayetinde taştan varolmadık ki etten kemiktendir yapımız. Küserizde, barışırızda ne alaka şimdi küsmekte barışmakta insanın doğasında vardır.

"BEN BARIŞTAN YANAYIM"

Derya Hanım çocuğumun Anasıdır, benimde başımın tacıdır ayrıca bütün çocuklarımın anaları baş tacımdır. Aldı başını gidiyor haberler; yok efendim Derya Tuna ile barıştı, yok efendim kendi barıştığı için Murat Dalkılıç'a da çağrı yaptı... Yaparım çünkü ben barıştan yanayım, barışıda seven biriyim.

"NE MUTLU BARIŞI SEVENLERE"

Ne mutlu barışı sevenlere keşke elimden gelsede tüm dünyadaki kavgaları, savaşları durdurabilsem ah "keşkem keşkem" ama "malesef durmuyor. Arakan'da olanlar beni insanlığımdan utandırdı madem ben insanım o zaman Arakan'dakiler kim?

"TOP BİZİM, SAHA BİZİM"

Sonuç olarak ben çocuklarımı seviyorum, onların annelerini de severim hepsinin bende hakkı var, hepsinden haklarını helal etmelerini isterim. Ben hem küserim, hemde barışırım kime ne bundan? Sizleri ne alakadar eder? Top bizim saha bizim İster gol atarım, ister topu taca atarım. Kime ne bundan belki hakem penaltı verecek, nerden bilecesiniz?

Kaynak: haberinburada