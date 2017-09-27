Beşiktaş'ın Leipzig'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Beşiktaş Başkanı Fikret Orman "Çok mutluyum, bir üst tura çıkabileceğimize inanıyorum" dedi.

"EKİBİMİZİ KUTLUYORUM"

Mutlu olduğu gözlenen Orman şunları söyledi:

Monaco'dan puan ve puanlarla dönersek, üst turu garantileriz. Önemli bir galibiyet aldık. Erken goller, avantajımıza oldu. Çok mutluyum. Beşiktaş'ı seyreden herkesi mutlu ettik. Ekibimizi kutluyorum. Hocamız, taraftarımız, futbolcular.

"BÖYLE BİR TARAFTARA SAHİP OLDUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUM"

Mutluyum, çok mutluyuz tabi. Gollerin erken gelmesi avantajımıza oldu. Beşiktaş tecrübeli bir takım. Sonunu da getirdi. Böyle bir taraftara sahip olduğum ve böyle bir kulübe başkanlık yaptığı için gurur duyuyorum.

Kaynak: haberinburada