İBB'den yapılan açıklamada, "İncirli Metrobüs İstasyonu 1 Ekim Pazar 00.00'dan 19.00'a kadar bakım - onarım çalışması nedeniyle kapalı olacaktır." denildi.

BU YOLLARA DİKKAT, TRAFİĞE KAPATILACAK

Kadıköy'de Pazar günü düzenlenecek olan "4'üncü Puma Ignite İstanbul 10K" koşusu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Kadıköy'de 1 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek "4'üncü Puma Ignite İstanbul 10K" koşusu nedeniyle 07.00-11.00 saatleri arasında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle; Kadıköy Çetin Emeç Bulvarı Caddebostan İskele Sokak kesişiminden, Maltepe Turgut Özal Bulvarı İdealtepe Migros önü ışıklarına kadar tek yönlü olarak ve bu güzergaha çıkan sokaklar trafiğe kapatılacak.

Alternatif yollar; Operatör Cemil Topuzlu Caddesi bağlantı sokakları, Çetin Emeç Bulvarı Caddebostan İskele Sokak kapama noktasından Bağdat Caddesi istikameti alternatif olarak kullanılabilecek.

Kaynak: haberinburada