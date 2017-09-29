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İncirli Metrobüs İstasyonu, Çalışma Nedeniyle 1 Ekim Gecesi Kapatılacak

İNCİRLİ METROBÜS İSTASYONU, ÇALIŞMA NEDENİYLE 1 EKİM GECESİ KAPATILACAK

İncirli metrobüs istasyonu çalışma nedeniyle, 1 Ekim Pazar gecesi 00:00'dan yarın akşam 19:00'a kadar kapatılacak.

Tarih : 29 Eylül 2017, 18:20
Puan Ver : İncirli Metrobüs İstasyonu, Çalışma Nedeniyle 1 Ekim Gecesi Kapatılacak(9/10)5

İBB'den yapılan açıklamada, "İncirli Metrobüs İstasyonu 1 Ekim Pazar 00.00'dan 19.00'a kadar bakım - onarım çalışması nedeniyle kapalı olacaktır." denildi.

BU YOLLARA DİKKAT, TRAFİĞE KAPATILACAK

Kadıköy'de Pazar günü düzenlenecek olan "4'üncü Puma Ignite İstanbul 10K" koşusu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Kadıköy'de 1 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek "4'üncü Puma Ignite İstanbul 10K" koşusu nedeniyle 07.00-11.00 saatleri arasında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle; Kadıköy Çetin Emeç Bulvarı Caddebostan İskele Sokak kesişiminden, Maltepe Turgut Özal Bulvarı İdealtepe Migros önü ışıklarına kadar tek yönlü olarak ve bu güzergaha çıkan sokaklar trafiğe kapatılacak.

Alternatif yollar; Operatör Cemil Topuzlu Caddesi bağlantı sokakları, Çetin Emeç Bulvarı Caddebostan İskele Sokak kapama noktasından Bağdat Caddesi istikameti alternatif olarak kullanılabilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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