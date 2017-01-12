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inek çanı yüzünden vatandaş olamadı

İNEK ÇANI YÜZÜNDEN VATANDAŞ OLAMADI

Hollanda'da dünyaya gelen, ancak 8 yaşından beri İsviçre'de yaşayan Nancy Holten'in (42) vatandaşlık başvurusu 2. kez geri çevrildi.

Tarih : 12 Ocak 2017, 16:08
Puan Ver : İnek Çanı Yüzünden Vatandaş Olamadı(10/10)11




Kadının ülkenin milli geleneği olan inek çanına karşı kampanya yürüttüğü için kabul edilmediği belirtiliyor. Holten ise, "Ben geleneklere saldırmıyorum. Hayvanların refahı için çabalıyorum" diye konuştu.



 



kaynak:ahaber








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