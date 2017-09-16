İngiliz ekibi Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan, ancak kulübüyle sözleşme uzatmak için bir görüşmede bulunmayan Mesut Özil'in sezon sonunda Fenerbahçe'ye gideceği iddia edildi.

İngiltere'nin önemli gazetelerinden The Sun, Mesut Özil'in Arsenal'den ayrılabileceğini ve İngiltere'den ayrılması durumunda en iyi seçeneğin Fenerbahçe olduğunu belirtti. Gazete aynı zamanda Fenerbahçe taraftarı olan Mesut Özil'in sarı lacivertli kulüpten gelecek cazip bir teklife "hayır" demeyeceğini yazdı.

NİŞANLISI, FENERBAHÇE'NİN ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Gidebileceği seçenekler arasında Manchester United ve Inter yer alsa da Mesut Özil'in vaktinin büyük bir bölümünü İstanbul'da geçirdiği, nişanlısı Amine Gülşe nedeniyle sık sık İstanbul'a gelmesinin de Fenerbahçe'nin elini güçlendiği belirtildi.

Fenerbahçe yönetiminin de Mesut Özil ile gelecek sezon için temaslarda bulunduğu da gelen haberler arasında. Böylece Fenerbahçe yıllardır aradığı oyun kurucu pozisyonu da bir yıldızla dolduracak.

Kaynak: haberinburada