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İngiliz Ekibi Crystal Palace, İlk 5 Haftada Gol Bile Atamayarak Lig Tarihine Geçti

İNGİLİZ EKİBİ CRYSTAL PALACE, İLK 5 HAFTADA GOL BİLE ATAMAYARAK LİG TARİHİNE GEÇTİ

İngiltere'de Southampton'a evinde tek golle mağlup olan Palace, ligde ilk 5 haftasını gol atamadan tamamlayan ilk takım olarak tarihe geçti.

Tarih : 16 Eylül 2017, 19:00
Puan Ver : İngiliz Ekibi Crystal Palace, İlk 5 Haftada Gol Bile Atamayarak Lig Tarihine Geçti(9/10)5

Premier League'in 5. hafta maçında Southampton, sezona büyük hayal kırıklığıyla başlayan Crystal Palace'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapadı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren gol 6. dakikada Steven Davis'ten gelirken, 32 yaşındaki futbolcu 2016 yılının mayıs ayından sonra ilk kez ligde gol sevinci yaşadı. Kalan bölümde iki takımın da gol girişimlerinden sonuç çıkmadı ve Southampton sezonun ilk dış saha galibiyetini elde etti ve puanını 8'e yükseltti.

İLK 5 HAFTADA GOL BİLE ATAMADILAR

Hafta içinde Frank de Boer ile yolların ayrıldığı ve menajerlik görevine tecrübeli Roy Hodgson'ın getirildiği Crystal Palace'ta bu kan değişimi kötü gidişe son veremedi. Geride kalan 5 haftada puanla tanışamayarak ligin dibine demir atan Palace, bu süreçte gol dahi atamayarak Premier League'de yeni bir rekorun sahibi oldu. Sezonun ilk 5 maçında gol atamayan ilk Premier League takımı olan Crystal Palace, 2005-06 sezonunun ilk 438 dakikasında golle tanışamayan Newcastle United'ın rekorunu tarihe gömdü.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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