İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ta Hollandalı teknik direktör Frank de Boer ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, 47 yaşındaki de Boer'un görevine son verildiği bildirildi.

DAHA ÖNCE INTER'İ ÇALIŞTIRMIŞTI

Daha önce ülkesinde Ajax ve İtalya'da Inter'i çalıştıran de Boer, sezon öncesi Crystal Palace'ın başına getirildi. Crystal Palace, 77 gün takımın başında kalabilen de Boer yönetiminde İngiltere Premier Lig'de çıktığı 4 maçı da gol atamadan kaybetti.

Kaynak: haberinburada