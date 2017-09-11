İNGİLİZ EKİBİ PALACE, 4 MAÇTA FRANK DE BOER'U KOVDU
İngiliz ekibi Crystal Palace, takımın başında 4 maça çıkan Frank de Boer'un görevine son verdi.
İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ta Hollandalı teknik direktör Frank de Boer ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, 47 yaşındaki de Boer'un görevine son verildiği bildirildi.
DAHA ÖNCE INTER'İ ÇALIŞTIRMIŞTI
Daha önce ülkesinde Ajax ve İtalya'da Inter'i çalıştıran de Boer, sezon öncesi Crystal Palace'ın başına getirildi. Crystal Palace, 77 gün takımın başında kalabilen de Boer yönetiminde İngiltere Premier Lig'de çıktığı 4 maçı da gol atamadan kaybetti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar