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İngiliz Ekibi Tottenham, Cenk Tosun İçin 20 Milyon Euro'yu Gözden Çıkardı

İNGİLİZ EKİBİ TOTTENHAM, CENK TOSUN İÇİN 20 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

Tottenham, Porto maçında Casillas'ı avlayan Beşiktaşlı Cenk Tosun'a hayran kaldı. İngiliz ekibi, 20 milyon Euro'yu hazırladı.

Tarih : 16 Eylül 2017, 16:40
Puan Ver : İngiliz Ekibi Tottenham, Cenk Tosun İçin 20 Milyon Euro'yu Gözden Çıkardı(7/10)3

Porto ile Beşiktaş arasında oynanan mücadeleyi, Premier Lig'den birçok kulübün scout ekibi izledi. Mücadeleyi tribünden izleyen Tottenham temsilcilerinin ise karşılaşmada müthiş bir gole imza atan Cenk Tosun'a hayran kaldığı belirtildi.

Fanatik'te yer alan habere göre; önceden belirledikleri ve Beşiktaş'tan sadece Talisca ve Oğuzhan Özyakup'un yer aldığı listeye scout ekibinin, performansı sonrasında Cenk'i de eklediği ifade edildi.

20 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Tottenham'ın golcü oyuncu için Beşiktaş yönetiminin istediği 20 milyon Euro'luk maliyeti karşılayabileceği aktarıldı.

Bilindiği üzere transfer döneminin son haftasında Crystal Palace ve Newcastle United Cenk Tosun için teklifte bulunmuştu. Ancak öneriler Beşiktaş'ın istediği seviyede olmadığı için transfer gerçekleşmemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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