Porto ile Beşiktaş arasında oynanan mücadeleyi, Premier Lig'den birçok kulübün scout ekibi izledi. Mücadeleyi tribünden izleyen Tottenham temsilcilerinin ise karşılaşmada müthiş bir gole imza atan Cenk Tosun'a hayran kaldığı belirtildi.

Fanatik'te yer alan habere göre; önceden belirledikleri ve Beşiktaş'tan sadece Talisca ve Oğuzhan Özyakup'un yer aldığı listeye scout ekibinin, performansı sonrasında Cenk'i de eklediği ifade edildi.

20 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Tottenham'ın golcü oyuncu için Beşiktaş yönetiminin istediği 20 milyon Euro'luk maliyeti karşılayabileceği aktarıldı.

Bilindiği üzere transfer döneminin son haftasında Crystal Palace ve Newcastle United Cenk Tosun için teklifte bulunmuştu. Ancak öneriler Beşiktaş'ın istediği seviyede olmadığı için transfer gerçekleşmemişti.

Kaynak: haberinburada