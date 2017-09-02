İngiliz kürekçi Alex Gregory, İngiltere'de düzenlenen Arctic yarışını tamamladıktan sonra ellerinin fotoğrafını paylaşırken, 965 km süren zorlu parkurda 11 dünya rekoru kırmanın bedeli açıkça görüldü.

Polar Row takımındaki 5 kişilik mürettabattan biri olan ve iki olimpiyat şampiyonluğu bulunan Gregory, Arctic yarışının son anlarında kürek çekmekten şişen ellerinin fotoğrafını paylaştı.

İKİ OLİMPİYAT REKORU VAR

Londra 2012 ve Rio 2016'da İngiltere adına 2 olimpiyat madalyası kazanan Gregory, Polar Row takımıyla katıldığı Arctic seferinde 11 dünya rekoru kırarak büyük bir başarıya imza attı.

Yarışa başladıklarında hedefleri 12 dünya rekorunu da kırmak olan ekip, güvenlik sorunları nedeniyle bu amacına ulaşamadı.

Kaynak: haberinburada