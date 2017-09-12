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İngiliz Taraftar, Kadınların Aranmasını Protesto Ederek Maça Sütyen Giyerek Gitti

İNGİLİZ TARAFTAR, KADINLARIN ARANMASINI PROTESTO EDEREK MAÇA SÜTYEN GİYEREK GİTTİ

İngiliz erkek taraftar, geçtiğimiz hafta kadın taraftarların sütyenlerine kadar aranmasına tepki göstererek bu haftaki maça sütyen giyerek gitti, güvenlik görevlileri elini bile sürmedi.

Tarih : 12 Eylül 2017, 12:40
Puan Ver : İngiliz Taraftar, Kadınların Aranmasını Protesto Ederek Maça Sütyen Giyerek Gitti(10/10)6

Bir Lincoln City taraftarı olan Simon Sid Chanter, Stevenage takımıyla deplasmanda yapacakları maça sütyenle geldi. Chanter'in böyle yapmasının çok mantıklı bir nedeni var. Chanter'in bunu yapmasının nedeni ise aynı ligde mücadele eden Grimsby takımının kadın taraftarlarına burada yapılan muameleyi protesto etmekti.

GÜVENLİK, KADIN TARAFTARLARDAN SÜTYENLERİNİ GÖSTERMELERİNİ İSTEMİŞTİ

Geçen ay Stevenage-Grimsby maçına giden Grimsby'nin kadın taraftarlarından güvenlik aramasında bir şey saklayıp saklamadıklarını kontrol etmek için sütyenlerini göstermeleri istenmişti. Bu olay büyük tepkiye yol açmış sonrasında olayla ilgili soruşturma açılmıştı.

KİMSE ELİNİ SÜRMEDİ

33 yaşındaki Chanter, Grimsby taraftarlarına yapılan bu muameleyi protesto için bulabildiği en büyük sütyeni alarak güvenlik görevlilerin karşısına geçti ve sütyenini kontrol etmelerini istedi. Ancak hiçbir güvenlik görevlisi kontrol yapmaya yanaşmadı, ancak fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmediler.

Elde edilen bilgiye göre Stevenage takımının güvenlik görevlileri sadece erkek ve kadınları da onlar kontrol ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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