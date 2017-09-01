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İngiliz Taraftarlar, Ryan Babel'i Newcastle United'a Transfer Etti

İNGİLİZ TARAFTARLAR, RYAN BABEL'İ NEWCASTLE UNİTED'A TRANSFER ETTİ

İngiliz taraftarlar, Beşiktaşlı Ryan Babel'i, Newcastle United'a transfer etti. Christian Atsu'nun fotoğrafıyla oynayan taraftarlar, İngiltere'yi ayağa kaldırdı.

Tarih : 01 Eylül 2017, 12:30
Puan Ver : İngiliz Taraftarlar, Ryan Babel'i Newcastle United'a Transfer Etti(5/10)1

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'in Newcastle United formalı fotoğrafı, İngiltere'de heyecan yarattı.

NEWCASTLE'A TRANSFER ETTİLER

İngiltere'de Ryan Babel'in Newcastle United'a transfer olduğu açıklandı ve fotoğraf paylaşıldı. Christian Atsu'nun fotoğrafı üzerinde oynama yapıp, yerine Babel'i koyan taraftarlar, ülkeyi ayağa kaldırdı.

İŞTE BABEL VE ATSU'NUN FOTOĞRAFI

"TEBRİKLER BABEL"

Bu paylaşımın üzerine Ryan Babel'e tebrik ve soru mesajları geldi. Hollandalı futbolcu, Newcastle United'a transfer olmadığını resmi hesabından açıklamak zorunda kaldı.Bir Newcastle taraftarının, 'Rafa Benitez ile bir araya gelen Babel'e tebrikler' paylaşımına Ryan Babel yanıt verdi.

Ryan Babel resmi hesabından, 'Çocuklar konuyu bilmiyorum ama helikopterim bütün gün garajdaydı' şeklinde açıklama yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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