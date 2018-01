Yaşam koşulları ve sahip olduğu avantajlar sayesinde her geçen gün daha fazla kendinden söz ettiren, geçmiş dönemlerindeki önemli özellikleri ve kültürel yaşam değerleri sayesinde daha fazla bilinirlik kazanan Amerika; gerek yaşam koşullarında sunduğu imkânlar gerekse de eğitim dünyasına sağladığı katkılarla kendinden söz ettirmektedir. Dil eğitimi için de en çok tercih edilen ülkelerden birinin Amerika olmasının nedenleri yine sunduğu eğitim kalitesi ve yaşam değerlerinde öğrenciler için hazırladığı imkânlardan kaynaklanmaktadır. Uluslararası öğrencilere sunulan haklar, devlet denetimi altında bulunmasından dolayı herhangi bir hak ihlalinin olmaması gibi temel nedenlerle birlikte bir de ülke ekonomisinin müreffeh bir derecede olması da yine öğrencilerin ülkeyi tercih etmelerini etkileyen detaylar arasında yer almaktadır. Amerika dil okulları program bakımından zengin, içerik konusunda tatminkâr ve fiyatlar bakımından her bütçeye uygun yerlerdir. Şehir ulaşımının rahat olması, diğer ülkelere göre konaklama seçeneklerinin daha fazla olması ve daha da önemlisi eğitimde kullanılan teknik ve teorik yöntemler öğrencilerin daha kısa sürede İngilizce öğrenmelerini etkilemektedir. Tabi ki hayatın diğer yönleri ve şartları da yine öğrenciler açısından olumlu olduğu için yine ülkenin yabancı dil öğrenme konusunda adım atmak isteyenler için en güzel fırsatları sunabilmektedir. Amerika'da yaşam koşulları hakkında bilgi edindiğinizde ve yaşamınıza katacağı artıları göz önünde bulundurduğunuzda burada eğitim almanın çok daha mantıklı olduğunu göreceksiniz.











Neden Amerika?



Her anlamda gelişmiş alt yapıya sahip olan Amerika, son yıllarda en çok öğrencinin gittiği ülkelerin başında gelmektedir. Tabi ki maliyet bakımından diğer ülkelere göre biraz daha pahalıdır. Eğitim için istenen ücretler, yaşam koşullarında harcanacak para ve diğer ihtiyaçların karşılanmasında istenen ücretler, diğer ülkelere göre daha fazladır ama eğitime gösterilen hassasiyet ve ülkenin kişiye katacağı değerler göz önünde bulundurulduğunda kesinlikle tercih edilebilecek bir yer olduğu görülecektir. Amerika dil okulları farklı şehirlerde ve eyaletlerde bulunduğu için fiyatların daha ekonomik olması için tercih yaparken şehri iyi belirlemek gerekiyor. Mesela New York, Boston, Los Angeles, San Francisco gibi yerlerde yaşam değerleri daha yüksek olmakla birlikte maliyetler de daha fazladır. Dil okulları alanında gelişmiş yerler olması öğrenciler için cazip hale gelmesini sağlıyor ancak New York veya Los Angeles gibi kentler modernlik açısından ve diğer yönler açısından diğer kentlere göre daha bir önde olduğu için haliyle yaşam koşulları da diğer yerlere göre daha pahalıdır. Konaklama için harcanacak para, eğitim için harcanacak para ve sosyal alanda harcanacak paralar diğer kentlere göre daha yüksektir. Fakat daha ekonomik rakamlarla İngilizce öğrenmek isteyen öğrenciler için alternatif kentlerin bulunması da bir anlamda avantaja dönüşüyor.



Hangi programda eğitim görmek istiyorsunuz?



Genel İngilizce, yoğunlaştırılmış İngilizce, iş İngilizcesi, TOEFL, GMAT, GRE sınav hazırlık kursları, 18 yaş altı öğrenciler için kamplar ve dil eğitim programları gibi birçok alanda kendinden söz ettiren Amerika dil okulları, herkesin istediği gibi dil öğrenmesini kolaylaştırıyor. Tek bir alana hitap etmek yerine geniş alanlara hitap etmesi, ülkenin her geçen gün daha fazla tercih edilmesini etkilemektedir. Firmamız, dil eğitimi konusunda tecrübeli ve uzun zamanların deneyimi ile yurtdışında eğitim görmek isteyen öğrencilere yardımcı olmaktadır. Alanında başarılı danışmanlarımızdan fikir alarak okul tercihinde bulunabilir ve kariyerinizi yükseltmek adına en iyi okulu tercih edebilirsiniz.



Kaynak: http://alternatifecs.com/amerika-dil-okullari/