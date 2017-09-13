DEAŞ'dan ayrılan yüzlerce cihatçının kaçış umuduyla Suriye'nin İdlib vilayetinde Türkiye sınırına yığıldığı iddia edildi. The Guardian gazetesi haberinde, bu cihatçıların onlarcasının son haftalarda Türkiye'ye girdiğini de öne sürdü.

"TÜRKİYE ÜZERİNDEN EVLERİNE DÖNMEYE ÇALIŞIYORLAR"

DEAŞ Suriye'de kontrol altında tuttuğu toprakların büyük kısmını kaybederken, örgütün yüzlerce eski üyesinin Türkiye sınırındaki İdlib vilayetinde toplandığı belirtiliyor. İddiaya göre, İdlib'e kaçan bu yabancı teröristlerin birçoğu Türkiye üzerinden evlerine dönmeyi umuyor. İngiliz gazetesi The Guardian'ın haberinde, son haftalarda 'birkaç düzine eski savaşçının Türkiye'nin güneyine geçtiği' de iddia edildi.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, The Guardian'ın Martin Chulov imzasıyla yayımladığı İstanbul mahreçli haberdeki iddialar şöyle:

DEAŞ'dan kaçan yüzlerce eski savaşçı, Suriye'nin İdlib vilayetinde toplandı. Bu kişilerin birçoğu Türkiye üzerinden geçerek Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrupa'ya geri dönmeyi planlıyor.

'DÖRT SUUDİ AŞIRILIKÇI TÜRKİYE'YE 8 BİN DOLARA GEÇTİ'

İddiaya göre, son haftalarda birkaç düzine eski savaşçı sıkı koruma ve kontrol olmasına rağmen sınırı geçerek Türkiye'nin güneyindeki kent ve kasabalara geldi.

Gazetenin 'Suudi Arabistanlı aşırılıkçılar' diye nitelediği dört kişi, insan kaçakçılarına 2 biner dolar ödeyerek eylül başında Türkiye'nin güneyindeki bir noktaya geçti.

'300 ESKİ MİLİTAN VAR'

Suriye'den ağustos sonunda kaçan bir Suudi vatandaşının anlattığına göre, yaklaşık 300 eski DEAŞ üyesi İdlib'in kuzeyinde, şu an El Nusra'nın hâkim olduğu bölgede biraraya gelmiş durumda. İsmini Ebu Saad olarak veren 26 yaşındaki eski DEAŞ'lı, bu kişilerin birçoğunun Suudi olduğunu, aralarında Avrupa, Fas ve Mısırlı eski militanların da bulunduğunu anlattı.

Eski DEAŞ üyesi, "İdlib'de kaçmaya çalışan yaklaşık 300 kişi var. Birçoğu Suudi. Bazıları ailelerini son bir defa görmek istiyor ve başlarına ne gelecekse kabul edeceklerini söylüyor. Hiçbirinin arık DEAŞ'a inandığını sanmıyorum. Hepsinin kaçmak için bir sebebi vardı." dedi.

Ebu Saad, "Çoğu benim gibi gitmek istiyor. Birçoğu, birlikte savaştıkları grubun kendilerine oyun oynadığının farkındalar. Diğerleri de Nusra'ya güvenmiyor. Birlikte savaştıkları kişilerin doğru yolda olduğuna inanan fazla kişi yok." diye konuştu.

'İSTİHBARATÇILAR ENDİŞELİ'

Haberde, geçen yıldan bu yana Irak ve Suriye'den kendi ülkelerine kaçmaya çalışan eski DEAŞ üyelerinin uluslararası istihbarat kurumları tarafından da 'yönetilemez bir tehdit' olarak görüldüğü belirtildi. Martin Chulov'un görüştüğü Fransız yetkililer, DEAŞ'a katılan vatandaşlarının savaşta ölmesini tercih ettiklerini, ülkeye dönmek isteyenleri desteklemek gibi bir planları olmadığını anlattı.

Kaynak: haberinburada