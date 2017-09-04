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İngiltere Düşesi Kate Middleton'ın 3. Çocuğa Hamile Olduğunu, Kraliyet Açıkladı

İNGİLTERE DÜŞESİ KATE MİDDLETON'IN 3. ÇOCUĞA HAMİLE OLDUĞUNU, KRALİYET AÇIKLADI

Kensington Sarayı'ının Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre İngiltere düşesi Kate Middleton 3. çocuğuna hamile.

Tarih : 04 Eylül 2017, 14:20
Puan Ver : İngiltere Düşesi Kate Middleton'ın 3. Çocuğa Hamile Olduğunu, Kraliyet Açıkladı(7/10)3

Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton üçüncü çocuğuna hamile olduğu açıklandı. Kraliyet ailesi bu mutlu haberi Twitter'dan duyurdu.

ELİZABETH'İN 6. TORUNU YOLDA

Çiftin 4 yaşında George isminde bir oğlu ve 2 yaşında Charlotte isminde bir kızı bulunuyor. Yeni gelecek bebek İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in altıncı torun çocuğu olacak. Yeni gelecek bebek, dedesi Prens Charles ve ağabeyi Prens George'dan ve ablası, Prenses Charlotte'tan sonra tahtın da beşinci varisi oldu.

Kaynak: Hürriyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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