İNGİLTERE DÜŞESİ KATE MİDDLETON'IN 3. ÇOCUĞA HAMİLE OLDUĞUNU, KRALİYET AÇIKLADI
Kensington Sarayı'ının Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre İngiltere düşesi Kate Middleton 3. çocuğuna hamile.
Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton üçüncü çocuğuna hamile olduğu açıklandı. Kraliyet ailesi bu mutlu haberi Twitter'dan duyurdu.
ELİZABETH'İN 6. TORUNU YOLDA
Çiftin 4 yaşında George isminde bir oğlu ve 2 yaşında Charlotte isminde bir kızı bulunuyor. Yeni gelecek bebek İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in altıncı torun çocuğu olacak. Yeni gelecek bebek, dedesi Prens Charles ve ağabeyi Prens George'dan ve ablası, Prenses Charlotte'tan sonra tahtın da beşinci varisi oldu.
Kaynak: Hürriyet
Kaynak: haberinburada
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