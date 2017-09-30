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İngiltere'de 14 Yaşındaki Müslüman Çocuk Cami Önünde Bıçaklandı

İNGİLTERE'DE 14 YAŞINDAKİ MÜSLÜMAN ÇOCUK CAMİ ÖNÜNDE BIÇAKLANDI

İngiltere'nin Birmingham kentinde 14 yaşındaki küçük çocuğa cami önünde bıçaklı saldırı düzenlendi. Çocuğun ağır yaralandığı saldırı için polis "terör değil ama nefret suçu olabilir" dedi.

Tarih : 30 Eylül 2017, 22:20
Puan Ver : İngiltere'de 14 Yaşındaki Müslüman Çocuk Cami Önünde Bıçaklandı(6/10)2

İngiltere'nin Birmingham kentinde yerel saatle 01.00'de cami önünde 14 yaşındaki Syed Hasan adlı Müslüman çocuğa bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırgan olay yerinden kaçarken, tedavi altına alınan küçük çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polisten yapılan açıklamada, yerel saatle 01.00'da Idaara Maarif-e-Islam Camisi önünde meydana gelen bıçaklı saldırıda, 14 yaşındaki Syed Hasan adlı Müslüman çocuğun yaralandığı bildirildi. Hastanede tedavi altına alınan Hasan'ın hayati tehlikesininin bulunduğu belirtilirken, saldırıyla ilgili 29 yaşında bir erkek şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, olayın terör bağlantılı olmadığı ancak nefret suçu olabileceği ifade edildi.

OLAY YERİNDEN ARAÇLA KAÇTI

Cami vakfının başkanı Azhar Kiana, yerel basına yaptığı açıklamada, Hasan'ın saldırıdan kısa bir süre önce babası tarafından araçla cami önüne bırakıldığını, aracını park edip dönen babanın, bir adamı, yerde yatan oğlunu bıçaklarken gördüğünü ve saldırganın olay yerinden bir araçla kaçtığını anlattı.

GEÇEN HAFTA DA MÜSLÜMAN BİR DOKTORA SALDIRI OLMUŞTU

Ülkenin en büyük ikinci kenti olan Birmingham, Müslüman nüfusun da en yoğun olarak yaşadığı kent konumunda. 1 milyon 100 bin nüfuslu kentte, nüfusun yüzde 21'ini Müslümanlar oluşturuyor. Geçen hafta da Manchester'da bir cami önünde bıçaklı saldırıya uğrayan Müslüman bir doktor, olayı hafif yaralarla atlatmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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