İNGİLTERE'DE ART ARDA SALDIRI ALARMI: ÖNCE PATLAMA SONRA BIÇAKLI SALDIRGAN
İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısındaki Parsons Green istasyonunda yerel saatle 08.20'de (Türkiye saatiyle 10.20) bir patlama meydana geldi. İlerleyen saatlerde de Londra'nın kuzeybatısındaki Birmingham kentindeki tren istasyonunda bir şüpheli, bıçağıyla beraber yakalandı.
POLİS BÖLGEDEN UZAK DURMA ÇAĞRISI YAPTI
Patlamayla ilgili açıklama yapan Londra Ambulans Servisi "Yaralanmaların gerekçesini ve ciddiyetini değerlendirme aşamasındayız. Buna öncelik veriyoruz" ifadesini kullandı. Patlamanın olduğu yere tehlikeli bölge müdahale ekibi, ağır silahlı polisler, ambulanslar, itfaiye ve bir helikopter gönderildi. Polis, halka bölgeden uzak durma çağrısı yaptı.
20 KİŞİ YARALANDI
Daily Mail, olayda en az 20 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralılardan hiç birinin durumu kritik değil. SKY News kaynakları, patlayıcının tam patlamadığını belirtti. Akşam saatlerinde de Parsons Green'deki patlamayla ilgili bir şüphelinin kimliğinin teşhis edildiği ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
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